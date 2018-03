TASR

Dnes o 08:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Most pri Bratislave čaká rekonštrukcia vodovodu

Práce sa týkajú vyše 2200-metrového úseku obecného vodovodu. Rozdelené budú do šiestich etáp a potrvajú do 23. decembra.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Most pri Bratislave 28. februára (TASR) – V obci Most pri Bratislave začnú v pondelok (5.3.) rekonštruovať verejný vodovod. Práce sa týkajú vyše 2200-metrového úseku obecného vodovodu. Rozdelené budú do šiestich etáp a potrvajú do 23. decembra. Vodiči i obyvatelia by v tejto súvislosti mali počítať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

Počas takmer všetkých etáp bude doprava cez obec zachovaná v dvoch zúžených jazdných pruhoch bez použitia semaforov a s obmedzením rýchlosti. Výnimkou bude len 4. etapa, ktorá sa týka úseku riadeného semaformi. "Počas celého obdobia rekonštrukcie bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, Malinova a Studeného. Okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci sídlo," priblížila Forman. Možné nebude ani ľavé odbočenie z Nálepkovej ulice na Limbovú a Športovú.

Kraj zároveň ubezpečuje, že počas celej doby prác by mala byť zabezpečená premávka spojov Slovak Lines a SAD Dunajská Streda. Len počas 4. etapy budú zastávky Slovak Lines posunuté a označené mobilnými označníkmi. "V prípade, že to nebude možné, bude nevyhnutné dočasne zástavku zrušiť bez náhrady," doplnila Forman.

Bratislavská vodárenská spoločnosť zabezpečí počas celého obdobia dodávku pitnej vody do obce.