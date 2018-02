TASR

Neymar bude podľa jeho otca pauzovať minimálne šesť týždňov

O prípadnej operácii ešte môžu rozhodnúť funkcionári PSG po konzultácii s lekárom brazílskej reprezentácie.

Na archívnej snímke leží zranený Neymar. — Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 28. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar bude po zranení nohy nútene pauzovať minimálne šesť týždňov. Vyhlásil to jeho otec v rozhovore pre televíznu stanicu ESPN Brasil.

"Paríž St. Germain vie, že sa v nasledujúcich zápasoch bude musieť zaobísť bez Neymara," uviedol jeho otec s tým, že by v tejto chvíli preferoval operačný zákrok na zranenej nohe: "Bolo by to najlepšie riešenie." O prípadnej operácii ešte môžu rozhodnúť funkcionári PSG po konzultácii s lekárom brazílskej reprezentácie.

Neymar tak s najväčšou pravdepodobnosťou nebude môcť nastúpiť v osemfinálovej odvete Ligy majstrov 2017/18 medzi Parížom St. Germain a Realom Madrid, hoci tréner PSG Unai Emery ešte v utorok túto možnosť nevylúčil a dementoval správy o plánovanej operácii. Francúzsky klub potrebuje zmazať manko 1:3 z prvého zápasu.

Brazílčan sa zranil v nedeľňajšom šlágri Ligue 1 proti Olympique Marseille (3:0) v súboji s obrancom hostí Bounom Sarrom, má zlomenú predpriehlavkovú kosť v pravej nohe a zranený členok. Informovala agentúra DPA.