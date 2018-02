TASR

Dnes o 14:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na UKF otvorili nové poradenské a servisné centrum pre študentov

Odborné poradenstvo študentom poskytnú pracovníci z rôznych katedier UKF, ale aj externí špecialisti. Podľa rektora oň študenti určite budú mať záujem.

UKF. — Foto: TASR

Nitra 28. februára (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v stredu spustila nové poradenské a servisné centrum, ktoré poskytne služby jej študentom. Náklady na vybudovanie nového pracoviska dosiahli približne 220.000 eur.

„Celý projekt sme rozbehli s tým, že ho budeme financovať z vlastných prostriedkov, ale ministerstvo školstva nám vyšlo v ústrety a poskytlo nám potrebné peniaze,“ povedal rektor UKF Ľubomír Zelenický.

Náklady na ročnú prevádzku nového poradenského centra odhaduje univerzita na 40.000 eur. Sú v nich zahrnuté predovšetkým platby za energie a honoráre externým poradcom. UKF podľa doterajších skúseností predpokladá, že služby centra využije ročne najmenej 1500 študentov.

Centrum sídli v areáli vysokoškolského internátu Zobor. Študentom bude ponúkať duchovné, finančné, kariérne i psychologické poradenstvo. Radiť im bude tiež v oblasti zdravia, právnych i sociálnych problémov. Pomáhať bude aj študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami.

Fungovať tu bude aj servisné centrum, ktoré bude informovať o ponukách práce a brigád i o možnosti dobrovoľníckych a sociálnych činností. Bude tiež poskytovať informácie o ubytovaní, kultúrnych, spoločenských i športových podujatiach. „Hlavná myšlienka bola sústrediť sa na poradenstvo, ale samozrejme chceme toto pracovisko využiť aj na to, aby študenti mohli v rámci servisného centra poskytovať aj informácie sami sebe,“ uviedol Zelenický.

Odborné poradenstvo študentom poskytnú pracovníci z rôznych katedier UKF, ale aj externí špecialisti. Podľa rektora oň študenti určite budú mať záujem. „Poradenstvo sme v niektorých oblastiach robili aj predtým a ten záujem sme už dlhšie evidovali. Spravili sme si medzi študentami asi tri prieskumy, ktoré nám potvrdili opodstatnenosť tohto zámeru. Takže my sme nevychádzali iba z nejakých našich predstáv, ale z reálnych potrieb študentov. Tie požiadavky boli hlavne na psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo a poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami. Súčasná doba je taká, že vyvoláva aj potreby takýchto služieb,“ dodal rektor UKF.

Súčasťou centra bude aj poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami. „Máme napríklad študentov so sluchovým postihnutím. Tí sa potrebujú v prvom rade dozvedieť, na ktorých odboroch môžu študovať, potrebujú vedieť, ako postupovať a potom potrebujú prenášať svoje požiadavky na pedagógov, aby sa im pedagogický proces prispôsobil, aby sa pre nich vytvárali pomôcky. No a práve v tom centre sa o tom má diskutovať a riešiť to,“ vysvetlil Zelenický.