V apríli bude spustená nová výzva na podporu opatrovateľskej služby

Záujemcovia budú môcť vypracovať a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Bratislava 28. februára (TASR) - V apríli tohto roka bude vyhlásená nová výzva na podporu opatrovateľskej služby. Celkovo by na ňu malo ísť 41 miliónov eur a ministerstvo práce počíta, že by malo byť podporených 2700 pracovných miest opatrovateliek.

O spustení výzvy informoval v stredu na stretnutí s médiami minister práce Ján Richter (Smer-SD). "Pripravujeme tretiu etapu, ktorá sa týka opatrovateľskej služby. Sme v štádiu prípravy projektu, ktorý bude dopytovo orientovaný. Výzva bude vyhlásená na tri kolá," priblížil minister práce s tým, že tento projekt by mal byť účinný od júla tohto roka.

Záujemcovia budú môcť vypracovať a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Do výzvy sa budú môcť zapojiť záujemcovia z celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja. Návrh počíta s minimálnou dĺžkou realizácie každého projektu v trvaní pol roka a maximálne v trvaní 26 mesiacov. Ihneď po vyhlásení výzvy ministerstvo avizuje zorganizovanie infoseminárov pre potenciálnych žiadateľov.

Projekty budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa podľa Richtera zabezpečí transparentnosť celého procesu. Ministerstvo práce v súčasnosti s Európskou komisiou pracuje na kritériách ich výberu a následne sa uskutoční verejné výberové konania. Minister vysvetlil, že týmito hodnotiteľmi majú byť odborníci spomedzi neverejných poskytovateľov tejto služby, či z akademickej obce. Nebudú to zamestnanci ministerstva práce.

V rámci výzvy budú tri hodnotiace kolá, pričom po prvom neúspešnom budú mať záujemcovia možnosť zapojiť sa do ďalšieho. Spolufinancovanie poskytovateľa má predstavovať 10 % z celkových oprávnených nákladov.

Richter zároveň kritizoval obce za nedostatočné napĺňanie si kompetencií pri opatrovateľskej službe. "Zo 40 % sanujeme náklady, ktoré na tento cieľ mali použiť obce a mestá zo svojich rozpočtov. To je do budúcnosti aj apel na ne, aby si začali plniť svoju originálnu kompetenciu a zodpovednosť za opatrovateľskú službu. Nie je to možné zdôvodňovať tým, že im rozpočet na to nevychádza," upozornil Richter.

V ďalšom programovom období podľa ministra práce nebude dostatok zdrojov na ďalšie takéto projekty. "Preto bude ďaleko nevyhnutnejšie, aby sa s touto zákonnou povinnosťou vysporiadali obce a mestá. Je to nevyhnutné. My s nimi o tom pravidelne rokujeme, aby sa nespoliehali na to, že túto úlohu budeme môcť naďalej sanovať v takej výške ako doteraz prostredníctvom eurofondov," dodal Richter.

V rámci Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby bolo doteraz podporených 248 subjektov, 3772 opatrovateľov a vďaka nemu je podľa údajov rezortu práce opatrovaných 5428 ľudí.