TASR

Na halové MS do Birminghamu odletelo trio Bezeková, Putalová a Volko

Účasť troch našich pretekárov je po desiatich rokoch najväčšia, aj keď stále ešte skromná.

Na snímke zľava Marcel Lopuchovský - tréner slovenskej atlétky Ivety Putalovej, jeho zverenkyňa Iveta Putalová, slovernský atlét Ján Volko a jeho trénerka Naďa Bendová. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. februára (TASR) – Na nadchádzajúce 17. halové MS v atletike v anglickom Birminghame (1. - 4. marca) odletela v stredu trojica slovenských reprezentantov Alexandra Bezeková (400 m), Iveta Putalová (400 m) a Ján Volko (60 m). Spolu s nimi odcestovali aj ich osobní tréneri Rastislav Miško, Marcel Lopuchovský a Naďa Bendová.

"Účasť troch našich pretekárov je po desiatich rokoch najväčšia, aj keď stále ešte skromná," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok. "Naša trojica splnila prísne nominačné kritériá, všetci dokázali v tomto roku vo svojich disciplínach prekonať národné rekordy, čo z hľadiska ich ambícií dáva predpoklady na to, aby boli na týchto halových majstrovstvách sveta úspešní. Myslím si, že všetci traja pretekári majú šancu na postup z rozbehov a dostali sa minimálne do semifinále a aspoň jeden z nich aj do prvej desiatky," dodal.





Premiéru na halových MS bude mať Alexandra Bezeková (Atletika o. z. Košice), ktorej osobný rekord na 400 m z tohto roku je 52,68 s: "Po domácom halovom šampionáte som absolvovala náročný tréning v Ostrave, kde sme sa spolu s trénerom sústredili na rozvoj rýchlostnej vytrvalosti. Veľa priestoru na záverečnú prípravu však už nebolo, snažili sme sa udržať to, čo sme predtým natrénovali. Na majstrovstvá sveta odchádzam s tým, aby som sa kvalifikovala do semifinále. Nebude to jednoduché, štvorstovka je veľmi 'nabitá'. Urobím však všetko pre to, aby som z majstrovstiev odchádzala s dobrým pocitom."

Iveta Putalová (Dukla o. z. Banská Bystrica) bude absolvovať beh na 400 m na halovom svetovom šampionáte po druhý raz. Výkonom 52,62 s z februára je aktuálnou slovenskou rekordérkou. "Mám už za sebou veľa pretekov, preto našou prioritou bolo udržať to, čo sme natrénovali. Trénovala som v bratislavskej a viedenskej hale. Mojou ambíciou je postúpiť do semifinále. Ak sa mi to pri nabitej konkurencii podarí, budem rada. Až potom budeme rozmýšľať o tom, ako ďalej. Ideálne by bolo zopakovať portlandské finále z roku 2016 (6. miesto)," povedala Putalová.

Aj Ján Volko (BK HNTN Bratislava) je v behu na 60 m držiteľom slovenského rekordu z februára výkonom 6,57 s, ktorý dosiahol víťazstvom na mítingu IAAF World Indoor Tour v poľskom meste Toruň. Na halových MS bude štartovať po druhý raz. "Posledných desať dní sme sa sústredili predovšetkým na štarty. Myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, forma stúpa a mali by sme to na majstrovstvách sveta využiť. Mojou ambíciou je postúpiť do semifinále. Ak by sa podarilo ešte ďalej, bola by to veľká senzácia."

Na halové MS je prihlásených dokopy 632 pretekárov zo 144 krajín.

Nominácia Slovenska na halové MS (1. - 4. v Birminghame):