Marek Maďarič odstúpi z funkcie ministra kultúry

Na archívnej snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 28. februára (TASR) - Marek Maďarič (Smer-SD) by mal skončiť ako minister kultúry. TASR to potvrdil zdroj z prostredia Smeru-SD. Oznámiť to má na stredajšej tlačovej konferencii o 14.00 h. Rezort avizoval, že jej témou je dôležité politické oznámenie.

Maďarič zastáva funkciu šéfa ministerstva kultúry po tretí raz. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a Smer-SD ho nominoval do vlády na post ministra kultúry, vo svojej funkcii zostal do konca volebného obdobia vlády SR v roku 2010.

V parlamentných voľbách v roku 2010 sa stal poslancom NR SR, Smer-SD bol v tom období v opozícii. Od predčasných parlamentných volieb v apríli 2012 zastáva post ministra kultúry. Do parlamentu ho zvolili aj v roku 2016, opäť sa stal ministrom. Po odchode z rezortu by sa mal vrátiť do poslaneckých lavíc.

Maďarič pôsobí v Smere-SD od roku 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia a v roku 2006 bol šéfom jeho volebného tímu. Do minulého roku bol jedným z podpredsedov strany.