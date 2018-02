TASR

Dnes o 13:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní ÚVZ SR: Fajčiarov ubúda, najviac je ich vo vekovej skupine do 25 rokov

Takmer 78 percent respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. februára (TASR) - Slováci si uvedomujú, že zdravý životný štýl vplýva na dĺžku života. Zlepšujú sa pokiaľ ide o závislosť od tabaku, fajčiarov je čoraz menej. Najviac, a to takmer 30 percent, je vo vekovej skupine do 25 rokov. Vyplynulo to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorý realizoval prostredníctvom 36 regionálnych úradov na celom Slovensku v roku 2016.

Takmer 78 percent respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac. "Najviac fajčiarov, takmer 30 percent, bolo vo vekovej skupine menej ako 25 rokov, najmenej, a to 13 percent ich bolo vo vekovej skupine 65+. Viac ako polovica respondentov (58,8 percenta) konzumuje destiláty len zriedka alebo nikdy, muži viac ako ženy," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Takmer 15 percent mužov a dve percentá žien si doprajú každý deň alebo každý druhý deň pivo, víno konzumujú necelé štyri percentá mužov a percento žien.

Zhruba 40 percent respondentov pije mlieko každý deň alebo raz za dva dni, najviac ľudia do 25 rokov. "Viac žien, a to vyše 41 percent, konzumuje každý deň surovú zeleninu, mužov je podstatne menej, necelých 27 percent. Raz až dva razy do týždňa konzumuje varenú a dusenú zeleninu 54,6 percent respondentov a rovnaké percento si dopraje každý deň ovocie," poznamenal Mikas.

Väčšina respondentov (58,2 percenta) konzumuje bravčové mäso raz až dvakrát týždenne, muži častejšie (64,3 percenta) ako ženy (52,2 percenta). "Takmer 66 percent respondentov konzumuje raz až dvakrát týždenne hydinu. Menej často zaraďujeme do stravy hovädzie mäso, raz až dva razy mesačne, rovnako ako údeniny," povedal hlavný hygienik. Polovica opýtaných raz alebo dvakrát do mesiaca konzumuje čerstvé alebo mrazené ryby, rybie konzervy a šaláty.

Diéty držia častejšie ženy. V období posledného roka držalo diétu vyše 22 percent opýtaných žien, mužov bolo iba necelých 13 percent.

Dotazník pozostával z 93 otázok a bol určený pre tri vekové kategórie - od 15 do 24 rokov, od 25 do 64 rokov a nad 65 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo 3773 respondentov, a to 1872 mužov a 1901 žien, od 15 do 95 rokov.