Maskotom OH 2020 v Tokiu bude postavička s futuristickým dizajnom

Modro-biely panáčik vychádza z oficiálneho loga Hier. Podľa jeho autora Rija Tanigučiho má zmysel pre spravodlivosť a je veľmi športový.

Ryo Taniguchi, autor maskotov na OH 2020 a PH 2020 v Tokiu. — Foto: TASR/AP

Tokio 28. februára (TASR) - Maskotmi OH 2020 a PH 2020 v Tokiu budú postavičky s futuristickým dizajnom. O víťaznom návrhu rozhodli japonskí školáci. Do hlasovania sa zapojilo približne 6,5 milióna detí z 200.000 tried a 16.000 škôl po celej krajine.

"Modro-biely maskot OH 2020 v Tokiu je fúziou tradície s modernými trendami. Ružovo-biely maskot paralympijských hier zasa snúbi v sebe prirodzené a nadprirodzené sily," uvádza sa vo vyhlásení organizačného výboru.

Modro-biely panáčik vychádza z oficiálneho loga Hier. Podľa jeho autora Rija Tanigučiho má "zmysel pre spravodlivosť a je veľmi športový". Mená oboch maskotov oznámia v júli alebo v auguste. Informovala o tom agentúra AP.