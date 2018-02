TASR

J&T Banka spustila službu Google Pay aj na Slovensku

J&T Banka v spolupráci so spoločnosťou Google zavádza službu Google Pay. Umožňuje pohodlné platby prostredníctvom aplikácie v smartfóne.

J&T Banka spustila službu Google Pay aj na Slovensku — Foto: J&T Banka

Bratislava 28. februára (OTS) - Google Pay je jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby mobilným telefónom. Klienti J&T Banky, ktorí vyžívajú mobilné zariadenia s operačným systémom Android, môžu prostredníctvom služby platiť na všetkých bezkontaktných platobných termináloch na Slovensku, čo by malo v súčasnosti predstavovať 43-tisíc predajných miest.

„Vďaka Google Pay môžu odteraz naši klienti jednoducho platiť zariadením, ktoré majú neustále pri sebe. Sme radi, že im túto službu ponúkame medzi prvými na Slovensku,“ povedal marketingový riaditeľ J&T Banky, Radovan Teuschel.

V prípade, že nemáte aplikáciu Google Pay predinštalovanú vo svojom zariadení, môžete si ju bezplatne stiahnuť z obchodu Google Play. Službu Google Pay je možné používať na zariadeniach so systémom Android 4.4 alebo vyšším, ktoré podporujú technológiu NFC. Následne môžete pridať do aplikácie svoju platobnú kartu. Samotné platby prebiehajú priložením telefónu k terminálu podporujúcemu bezkontaktné platby, pričom stačí telefón v závislosti od výšky platby iba prebudiť alebo odomknúť. So službou Google Pay je možné platiť aj na internete, bez potreby neustáleho zadávania údajov o karte.

Pri využívaní Google Pay sa používateľ nemusí obávať o bezpečnosť, keďže údaje o karte sa v aplikácií nezobrazujú a obchod k nim nemá prístup. Namiesto toho služba používateľovi vytvorí pre každú platbu unikátne virtuálne číslo a jednorazový bezpečnostný kód, ktoré bezpečne spoja transakciu s konkrétnym bankovým účtom. V prípade straty alebo krádeže mobilného telefónu môžu používatelia najprv zistiť polohu telefónu vďaka funkcii „Nájdi moje zariadenie” a následne ho na diaľku buď uzamknúť novým heslom, alebo ho celý vymazať so všetkými údajmi.

„Oddnes môžu zákazníci J&T Banky pridať svoju kartu do služby Google Pay a následne začať vďaka tejto službe jednoducho a bezpečne platiť na vyše milióne miest po celom svete,” povedal Pali Bhat, viceprezident pre platobné produkty spoločnosti Google.

Mimo Slovenska je služba Google Pay dostupná v 17 krajinách: v Austrálii, Belgicku, Brazílii, Českej republike, Hongkongu, Írsku, Japonsku, Kanade, na Novom Zélande, v Poľsku, Rusku, Singapure, Spojenom kráľovstve, Španielsku, na Tchaj-wane, Ukrajine a v USA.