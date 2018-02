Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Žena strávila 13 rokov fotením posledných „lotosových nôh“. Z jej záberov nebudete vedieť odtrhnúť oči

Ženy pre krásu trpia po celom svete. A nie je to iba dnešný trend, ale aj v minulosti neraz museli podstúpiť tortúru len preto, aby sa dobre vydali a mohli si zabezpečiť akú-takú budúcnosť.

HONGKONG 28. februára (Dobré noviny) - Krása je ponímaná rôznymi spôsobmi, pretože každému sa páči niečo iné. Jej vnímanie sa však posudzuje nielen na základe našich individuálnych pocitov, ale dôležitú rolu zohrávajú aj rôzne iné faktory. Môžu to byť napríklad aj naše korene a tradície, ktoré sa menia v závislosti od kultúry, národnosti či krajiny.

Foto: Repro foto Daily Mail

Krásu teda vnímame inak v európskych končinách a inak v exotickej Afrike či Ázii. Napríklad ženy v etiópskych kmeňoch si rozťahujú pery prostredníctvom ťažkých tanierov - čím je žena staršia, tým je aj tanier väčší. Ženy v Mjanmarsku zas prezývajú "žirafy", a to vďaka kovovým obručiam, ktorými si predlžujú krk. V Japonsku sú symbolom krásy gejše a v Číne to zas boli po dlhé stáročia ženy s "lotosovými" nohami. Čo to vlastne znamená?

Galéria

Galéria

Čím menšia noha, tým väčšia šanca na vydaj. Takéto bolo zmýšľanie ľudí v tejto východoázijskej krajine. Už päťročné dievčatá si museli dolné končatiny zmenšovať tým, že si ich natuho zväzovali, vďaka čomu zabránili svojim chodidlám rásť. Nohy tak nebývali dlhšie viac ako štyri centimetre. Bolo to drastické, bolestivé, ale v konečnom dôsledku im to zabezpečilo rešpekt v rodine a šancu na lepšiu budúcnosť.

Foto: Repro foto Daily Mail

Extrémne sexy

Li Yun, čínsky autor zo 17. storočia, opísal vo svojom sprievodcovi životného štýlu prototyp krásy čínskych žien: Chodidlo o veľkosti dlane je na žene "extrémne sexy" a "neodolateľné" a muž môže získať rôzne skúsenosti len tým, že sa ich dotkne. Naopak tie, ktoré si ponechali svoju prirodzenú veľkosť nohy, boli považované za "príliš silné" a "príliš mužné".

Kontroverzný zvyk v čínskej kultúre trval viac ako tisíc rokov a vrchol dosiahol počas panovania dynastie Qing, ktorá vládla od 17. do začiatku 20. storočia. Počas tohto obdobia si ženy obúvali krásne vyšívané topánočky, ktoré mali zvýrazniť ich "ženskosť". K celoplošnému zákazu došlo až v roku 1912, keď skončilo obdobie feudalizmu a vznikla Čínska republika. Ako to však už býva, tradícia má oveľa hlbšie korene a oveľa väčšiu silu ako nové nariadenia. Deformácia chodidiel tak prežila vo vidieckych oblastiach ešte ďalších približne 30 rokov.

Pre krásu museli trpieť

Dnes je na svete už len niekoľko žien, ktoré túto tortúru podstúpili a žijú s ňou. Sú to ženy z odľahlých vidieckych oblastí, mnohé už po deväťdesiatke. Ich osudy a trápenia zdokumentovala britská fotografka Jo Farrell, ktorá strávila posledných trinásť rokov fotením takýchto žien.

Britská fotografka Jo Farrell s čínskou "lotoskou". Foto: reprofoto Daily Mail

Projektu sa začala venovať preto, lebo sa vždy zaujímala o objavovanie tradícií, ktoré zomierajú. Sprvoti sa jej však nedarilo natrafiť na ženy s obviazanými nohami. Mala však šťastie, pretože náhodou stretla taxikára, ktorého babičku takto zmrzačili. "Keď som prvýkrát stretla Zhang Yun Ying a držala jej nohu v ruke, bolo to neuveriteľné - bola taká jemná a taká neuveriteľne tvarovaná," spomína.

Foto: Repro foto Daily Mail

"Je ťažké si predstaviť, že ženy sa musia podrobiť takému bolestivému procesu, len aby boli prijaté spoločnosťou a milované. Ale v tom čase to bol štandard krásy, rovnako ako keď niektoré ženy dávajú prednosť tomu, aby boli štíhle či potetované," uviedla 51-ročná Britka, ktorá teraz žije v Hongkongu.