Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 Lekárka varuje: Toto sa začne diať s vaším telom, keď sa rozhodnete prechodiť chrípku

Možno ste túto chybu spravili už aj vy. Mali by ste si však poriadne premyslieť, ako sa zachováte v budúcnosti. Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným.

Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 28. februára (Dobré noviny) - Zimné počasie prináša nielen nízky teploty, ale s tým súvisiace aj chrípkové epidémie. A keď u nás choroba naozaj prepukne, mnohí ľudia spravia niečo naozaj nezodpovedné.

Namiesto toho, aby sme zostali doma a kurírovali sa, "nadopujeme sa" voľne dostupnými liekmi a vitamínmi a ideme do práce, lebo... Nechceme si "zbytočne" brať PN-ku, čerpať dovolenku či jednoducho chýbať šéfovi. Príčiny sú rôzne. Podobný problém sa týka aj rodičov, ktorí neraz pošlú svoje chorľavé deti do škôlky či školy namiesto toho, aby doma vyležali virózu. Dôvody sú podobné ako predtým a predsa je to "iba" soplík...

Takéto "riešenie" však môže mať oveľa väčšie následky, než si myslíme. Praktická lekárka a homeopatka Magdaléna Záchová pre ČTK uviedla, že prechodenie chrípky môže chorobu predĺžiť až na 14 dní a viesť dokonca k zápalom dutín a zdĺhavému kašľu.

Neodporúča ani lieky, ktoré potlačia príznaky a chorý tak môže ďalej chodiť do práce. Pacientovi sa síce uľaví, no uvedomiť si treba, že naďalej je nosičom vírusu, ktorý môže ďalej šíriť medzi ľuďmi. "A to je z epidemiologického hľadiska zlé," uviedla Záchová.

Ako teda postupovať?

V prvom rade je dôležité rozoznať, či ide o chrípku alebo bežné nachladnutia. Chrípka má prudký nástup sprevádzaný bolesťami kĺbov a telesnou teplotou nad 38 stupňov Celzia.

Ak ste dostali chrípku, doprajte si aspoň (!) trojdňový pokojový režim a pite veľa tekutín. Pokiaľ teplota nepresiahla hranicu 38,5 stupňa Celzia, nie je potrebné znižovať horúčku liekmi. Odborníčka ďalej upozornila, že antibiotiká proti chrípke nepomáhajú, pretože liečia iba bakteriálne ochorenia a nie tie vírusové. Ich užívanie dokonca zhoršuje črevnú mikroflóru a zloženie mikroorganizmov, ktoré sú pre imunitu kľúčové.

Chrípke sa však dokážete vyvarovať dodržiavaním niekoľkých pravidiel. V čase epidémie sa vyhýbajte miestam s veľkou frekvenciou ľudí, kde je riziko nákazy oveľa väčšie. Najúčinnejšou prevenciou je pravidelné umývanie rúk mydlom, napríklad po cestovaní hromadnou dopravou. Vyvarujte sa aj styku s ľuďmi, ktorí sú už chorí. Týka sa to predovšetkým malých detí a ľudí nad 60 rokov, pre ktorých je chrípka veľmi nebezpečná.