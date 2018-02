TASR

Dnes o 10:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Narodilo sa vám dieťa? Do 60 dní musíte urobiť jednu naozaj dôležitú vec

Rozhodnutie je na rodičovi.

ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. februára (TASR) – Dieťa je prvých 60 dní poistené v rovnakej zdravotnej poisťovni ako jeho matka. Na základe tohto poistenia mu je uhrádzaná všetka zdravotná starostlivosť - akútna, plánovaná aj preventívna.

"Do 60 dní od narodenia už majú rodičia povinnosť podať prihlášku dieťaťu do zdravotnej poisťovne, ktorú mu vyberú," upozornila špecialistka zo zdravotnej poisťovne Union Michaela Fabianová. Zdravotná poisťovňa pritom nemusí byť rovnaká, akú majú rodičia. I keď kartička poistenca nie je občiansky preukaz, stále je to dôležitý doklad.

Fabianová upozornila, že poistenec môže mať len jednu kartičku, avšak môže si urobiť fotokópiu a tú dať napríklad triednej učiteľke, ak by museli dieťa vziať na pohotovosť. Je na rodičovi, kto bude držiteľom kartičky. "Vzhľadom na to, že do nadobudnutia plnoletosti je za dieťa zodpovedný zákonný zástupca a bez jeho prítomnosti by ani lekár nemal dieťa vyšetriť, je praktickejšie, aby kartičku nosil u seba rodič," uzavrela Fabianová.