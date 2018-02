TASR

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pán Jozef vyrába pre pápeža veľkonočný dar. Oživí ním remeslo zaniknuté pred takmer 60 rokmi

Pri tvorbe najnovšieho produktu zvolil netradičnú techniku, ktorá zanikla už takmer pred 60 rokmi.

Veľkonočný dar pre pápeža Františka tvorí v týchto dňoch umelecký kováč zo Slovenska. Medené vajce - symbol plodnosti, života, vzkriesenia a znovuzrodenia vyrába Jozef Tomčala z obce Lehnice. Na snímke umelecký kováč Jozef Tomčala počas výroby netradičného darčeka pre pápeža - medeného veľkonočného vajíčka. V Lehniciach, 28. februára 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 28. februára (TASR) - Veľkonočný dar pre pápeža Františka tvorí v týchto dňoch umelecký kováč zo Slovenska. Medené vajce - symbol plodnosti, života, vzkriesenia a znovuzrodenia vyrába Jozef Tomčala z obce Lehnice. Špecializuje sa na klasickú výrobu produktov z ocele a medi, využíva výrobné procesy starých kováčskych majstrov, ale aj klasické zváranie polotovarov. V dielni majstra Tomčalu vznikajú napríklad brány, ploty, zábradlia, mreže, ale aj kríže a kopuly na kostoly, ktoré tiež reštauruje. Pod rukami umelca sa rodia svietniky, vešiaky, misky, zvončeky i plastiky.

Galéria

Galéria

Pri tvorbe najnovšieho produktu zvolil netradičnú techniku, ktorá bola zriedkavá aj v minulosti - okúvanie vajíčok. "Nikdy som to nerobil. Musel som si zohnať podklady, ale je to pre mňa česť, že môžem tvoriť dar pre pápeža," uviedol pre TASR Tomčala, ktorý svoju úlohu zobral veľmi zodpovedne. Zašiel do knižnice, študoval ako sa zdobili kraslice a konzultoval aj s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), s ktorým spolupracuje vyše desať rokov.

Napokon prišiel na techniku vykladania vajíčka kovom, medenými plieškami. "Kováčski tovariši okúvali vajíčka rôznymi motívmi na dôkaz svojej šikovnosti," prezradil absolvent odboru umelecko-remeselného spracovania kovov, ktorý ako umelecký kováč získal bohaté skúsenosti v dielni Manfreda Bergmeistra v nemeckom Ebersbergu. Starú techniku objavil v múdrej knihe, ktorou sa nechal inšpirovať. Vyfúknuté vajce plnené pieskom, ktoré slúžilo kováčom v minulosti ako model, však vymenil za drevenú maketu. "Je to agátové drevo, na záhrade mi spadol jeden agát, tak som ho použil," vysvetľuje 40-ročný umelec pôvod dreveného modelu, ktorý okúva pravidelným žíhaním spracovanými medenými platmi. Tie budú ešte dekorované "jemnou prácou" - ručne kovanými malými chmeľovými listami a šiškami a jačmennými kláskami. Rovnako sú vyrobené z medeného plechu a zdobené ryhovaním, Jozef Tomčala ich postupne pripevní na dielo drobnými klinčekmi či nitmi. Medené vajce, ktorého finálna hmotnosť by mala byť do dvoch kilogramov, ešte čaká čistenie - "kartáčovanie" a aplikácia včelieho vosku.

Na snímke výrobný postup netradičného darčeka pre pápeža medeného veľkonočného vajíčka, ktoré vyrába umelecký kováč Jozef Tomčala. V Lehniciach, 28. februára. Foto: TASR - Marko Erd

Okúvané vajíčka sa vyskytovali v oblasti Hontu, Tekova, Novohradu a Gemera v lokalitách, kde pracovali kováči. Napríklad v Krásnej nad Hornádom bolo okúvanie vajíčok do roku 1960 bežným javom, zaniklo však úmrtím kováča. V súčasnosti sa s exponátmi okovaných vajíčok môžeme stretnúť už len v niekoľkých múzeách na Slovensku (Rimavská Sobota, Levice, Košice).

Vyše 20-centimetrový tematický veľkonočný dar s vyrazenými číslami 1918-2018 sa nesie v znamení niekoľkých výročí. Pripomenie sto rokov od konca prvej svetovej vojny a sto rokov od vzniku slobodného a demokratického Československa. Medené vajce je súčasťou "zlatej zásielky" pre pápeža, ktorou Pilsner Urquell nadväzuje na viac než sto rokov starú tradíciu. Tá má svoje korene na konci 19. storočia, kedy si pápež Lev XIII. nechal pravidelne posielať plzenský ležiak na odporúčanie svojich lekárov pre problémy s obličkami. Tento rok tak do Vatikánu poputuje s vianočným vajíčkom zo Slovenska 2018 fliaš známeho českého piva. Tohtoročnú várku piva spolu s darom pre pápeža slávnostne vypravia z Plzne do Vatikánu 23. marca.