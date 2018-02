TASR

Dnes o 08:26 čítanie na 3 minúty Pápež Benedikt XVI. pred piatimi rokmi odstúpil z Petrovho stolca

Benedikt XVI. sa stal prvým pápežom po šiestich storočiach, ktorý dobrovoľne odstúpil z funkcie hlavy katolíckej cirkvi.

Emeritný pápež Benedikt XVI. (vľavo) a pápež František, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Vatikán 28. februára (TASR) - Pontifikát pápeža Benedikta XVI. sa 28. februára 2013 po necelých ôsmich rokoch skončil. Presne o 20.00 h SEČ nadobudla účinnosť jeho abdikácia, ktorej symbolickým znakom bolo uzavretie brány jeho rezidencie v Castel Gandolfe.

Na Pápežskom paláci v mestečku južne od Ríma vtedy spustili vlajku a švajčiarska garda ukončila službu pri strážení budovy. Na námestí pred palácom sa ešte raz ozvali volania "Viva il Papa" a znova zazneli zvony.

Benedikt XVI. sa stal prvým pápežom po šiestich storočiach, ktorý dobrovoľne odstúpil z funkcie hlavy katolíckej cirkvi. Jeho abdikáciou sa pred piatimi rokmi začalo obdobie sedisvakancie, uprázdneného pápežského stolca, ktoré trvalo do zvolenia nového pápeža na marcovom konkláve.

Posledný deň v úrade Benedikt XVI. využil na stretnutie s kardinálmi, ktorých ubezpečil, že sa bude za nich modliť najmä v najbližších dňoch, keď budú voliť jeho nástupcu. Tomu zároveň sľúbil svoju "bezpodmienečnú úctu a poslušnosť".

Podvečer, po emotívnej rozlúčke s vatikánskymi predstaviteľmi, odletel krátko po 17.00 h vrtuľníkom z Vatikánu do Castel Gandolfa, kde naposledy pozdravil tisíce zhromaždených veriacich. "Už nie som pápež, som pútnik, ktorý začína poslednú časť svojej púte na Zemi," povedal Benedikt XVI. v poslednom krátkom verejnom vystúpení.

Pápežský stolec bol oficiálne uvoľnený po siedmich rokoch, desiatich mesiacoch a deviatich dňoch pontifikátu Benedikta XVI. Ten abdikáciu vo veku 85 rokov odôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemal dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu.

V piatok 1. marca 2013 sa vo Vatikáne začala generálna kongregácia, na ktorej sa zišli kardináli-volitelia, aby pripravili tajnú voľbu nástupcu Benedikta XVI. Podľa zmien v kánonickom práve, ktoré krátko predtým urobil pápež, sa konkláve mohlo začať skôr ako 15 dní po uvoľnení pápežského stolca. V praxi to znamenalo, že kardináli rozhodli o začiatku konkláve sami.

Novým v poradí 266. pápežom sa 13. marca 2013 stal vtedy 76-ročný Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František na počesť sv. Františka z Assisi. Stal sa prvým mimoeurópskym pápežom po vyše tisícročí a vôbec prvým pápežom z amerického kontinentu.

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa v máji 2013 presťahoval do kláštora Mater Ecclesiae vo Vatikáne.

Pápež František sa 22. júna 2016 prvý raz v písomnej forme vyjadril k rezignácii svojho predchodcu Benedikta XVI. Podľa súčasnej hlavy rímskokatolíckej cirkvi rozhodnutie už emeritného pápeža odstúpiť z úradu sa stalo "lekciou pre cirkev". Podľa argentínskeho pápeža udelená lekcia spočíva v tom, že jeho predchodca síce rezignoval na pápežských úrad, ale nie na službu cirkvi. Benedikt XVI. sa v kláštore venuje modlitbám, čo je podľa Františka jedna z najväčších teologických lekcií.

Začiatkom februára tohto roku sa emeritný pápež Benedikt XVI. (90) poďakoval čitateľom talianskeho denníka Corriere della Sera za to, že ho sprevádzajú na "púti domov". Novinár uvedeného denníka Massimo Franco zverejnil krátky list od emeritného pápeža s dátumom 5. februára 2018. Na záujem, ktorý mu prejavili čitatelia novín, Benedikt XVI. odpovedal slovami: "Naplnilo ma dojatím, že toľkí čitatelia Vášho denníka túžia vedieť, ako trávim toto posledné obdobie môjho života. Môžem k tomu povedať len to, že pri pomalom ubúdaní fyzických síl som vnútorne na púti smerom Domov. Je to pre mňa veľká milosť byť obklopený na tomto poslednom kúsku cesty, neraz namáhavom, takou láskou a dobrotou, akú som si nemohol ani len predstaviť. V tomto zmysle považujem aj otázku Vašich čitateľov ako sprevádzanie na tomto úseku. Za toto môžem len a len poďakovať, s uistením z mojej strany pre vás všetkých o mojej modlitbe,“ citovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).