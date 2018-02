TASR

Dnes o 08:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jagudin priviezol do Bratislavy olympijských víťazov a majstrov sveta

Nielen fanúšikovia, ale celý športový svet si A. Jagudina bude navždy spájať s legendárnym programom na motívy filmu Muž so železnou maskou.

Na archívnej snímke ruský krasokorčuliar Alexej Jagudin počas svojej šou Ice Stars na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v utorok 27. februára v Bratislave. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 28. februára (TASR) - Krasokorčuľovaním žil v utorok večer (27.2.) bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu. Do slovenskej metropoly zavítala veľkolepá šou Ice Stars na čele s olympijským víťazom a majstrom sveta Alexejom Jagudinom. Spolu s ním prišla viac ako desiatka olympijských víťazov, majstrov sveta a medailistov zo krasokorčuliarskych šampionátov.





Šou otvoril jeden z najväčších talentov slovenského krasokorčuľovania, ešte len 11-ročný Lukáš Václavík. Po ňom sa v novej kreácii predstavil slovenský tanečný pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley, ktorý obsadil vo svojej disciplíne na olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu 20. miesto. Na ľad vykorčuľovali len pár hodín po návrate z olympiády. Defilírku svetových majstrov a olympijských šampiónov začínal aktuálny ruský majster Evgeny Kuznetsov, ktorý sa zaskvel saltom na ľade, začo si vyslúžil aplauz publika. Po ňom to boli majstri sveta a Európy Oksana Domnina a Maxim Shabalin, strieborný európsky medailista Dmitriy Alliev, pár Margarita Drobyazko a Povilas Vanagas. Dvakrát v priebehu večera prišla na ľad dvojica Vladimir Besedin a Alexey Polishchuk, aby predviedla vtipné a zároveň na technické prevedenie náročné klaunské čísla.

Záver prvej časti patril dvojnásobným svetovým majstrom, dvojici Albena Denkova a Maxim Stavisky z Bulharska, nasledovala Tatiana Totmianina a Maxim Marinin majú v zbierke sedem zlatých medailí z olympiády, svetového a európskeho šampionátu a finálovú kreáciu predviedol samotný Jagudin. Druhá časť bola dramaturgicky postavená ako filmové predstavenie, kde jednotliví sólisti a dvojice ponúkli kreácie na známe hity, medzi nimi Singing In The Rain, Hallelujah, You Can Leave Your Hat On či ústrednej melódie z filmu Ružový panter. Záverečný standing ovation bol viac ako zaslúžený.

Zimný štadión Ondreja Nepelu musel pre podmienky tejto šou prejsť niekoľkými zmenami. Predovšetkým to bola úprava ľadovej plochy, aby vyhovovala krasokorčuľovaniu, boli demontované plexisklá, mantinely obalené tmavým plátnom, doplnené efektové svetlá tesne nad ľadovou plochou aj v stropnej časti. Na tejto úprave sa počas dvoch dní podieľali desiatky technikov.

Na archívnej snímke slovenský tanečný pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley vystupujú v krasokorčuliarskej šou Ice Stars na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v utorok 27. februára v Bratislave. (Foto: TASR Pavel Neubauer)

Alexej Konstantinovič Jagudin, tak znie jeho celé meno (*18.3.1980, Leningrad) mal štyri, keď ho mama prihlásila na krasokorčuľovanie. Od dvanástich ho trénoval známy tréner Alexei Mishin. Prvý veľký úspech získal v roku 1996, keď sa stal juniorským majstrom sveta. Je olympijským víťazom zo Salt Lake City (2002), štvornásobným majstrom sveta (1998, 1999, 2000 a 2002), trojnásobným majstrom Európy (1998, 1999 a 2002).

Alexej Jagudin je jediný krasokorčuliar na svete, ktorý v starom systéme bodovania dostal na zimných olympijských hrách štyrikrát známku 6,0 za umelecký dojem. Nielen jeho fanúšikovia, ale celý športový svet si ho bude navždy spájať s legendárnym programom na motívy filmu Muž so železnou maskou. Fenomenálny výkon, technická náročnosť a mimoriadne umelecké stvárnenie mu priniesli vytúženú zlatú olympijskú medailu. Príjemné spomienky má aj na Bratislavu, v roku 2001 na majstrovstvách Európy tu získal striebornú medailu.