TASR

Dnes o 08:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lavrov: Macronova návšteva Ruska môže viesť k prelomu vo vzťahoch

Macronova návšteva Ruska je naplánovaná na 24.-25. mája.

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Moskva 27. februára (TASR) - Nadchádzajúca návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Rusku môže viesť k prelomu v rusko-francúzskych vzťahoch. Na schôdzke so svojim francúzskym náprotivkom Jeanom-Yvesom Le Drianom v Moskve to v utorok vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"Snažíme sa zabezpečiť program pre rokovania prezidentov, ktorý by zodpovedal dohode z Versailles o dosiahnutí významného prelomu v našich vzťahoch," citovala Lavrova agentúra TASS.

Macronova návšteva Ruska je naplánovaná na 24.-25. mája. Ako čestný hosť sa plánuje zúčastniť aj na Medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF) v Petrohrade.

Le Drian po schôdzke s Lavrovom uviedol, že Francúzsko podporuje ruskú iniciatívu o každodennom humanitárnom prímerí v povstalcami ovládanej oblasti Východná Ghúta pri sýrskom hlavnom meste Damask.

"Spustenie päťhodinovej pauzy bolo skutočným krokom vpred a plne to podporujeme... Bolo by lepšie, keby to bolo možné 24 hodín denne, ale povedzme, že päťhodinová prestávka je už pozitívnym krokom vpred. Všetci hráči by mali byť schopní využiť túto prvú fázu, aby to posunuli ďalej," poznamenal francúzsky minister.

Prímerie nariadil ruský prezident Vladimir Putin a začalo platiť v utorok. Bude sa opakovať každý deň od 08.00 h do 13.00 h SEČ. Civilisti však nemohli v utorok opustiť oblasť, pretože militanti ostreľovali humanitárny koridor, uviedol ruský generál Viktor Pankov, ktorý velí kontrolnej skupine pre zónu deeskalácie vo Východnej Ghúte.