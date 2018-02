TASR

Petra Vlhová sa vrátila na Slovensko: Teším sa, že som doma

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová počas tlačovej konferencie po jej príchode zo ZOH 2018 v Pjongčangu 27. februára 2018 v Bratislave.

Bratislava 27. februára (TASR) - Po troch náročných týždňoch sa zo zimných olympijských hier v Pjongčangu vrátila v utorok domov slovenská lyžiarka Petra Vlhová. "Mrzí ma, že mi slalom nevyšiel," vrátila sa k svojej najsilnejšej disciplíne na ZOH. Po únavnom programe si teraz dopraje krátky oddych a začne sa pripravovať na záverečnú časť sezóny.

"Každý deň sme trénovali a musím teraz načerpať nové sily, dobre zregenerovať. Počas troch týždňov boli moje dni prakticky rovnaké. To isté prostredie, tréningy, jedlo. Teším sa, že som doma. O pár dní budeme pokračovať v príprave na vyvrcholenie sezóny, v ktorej chcem dopadnúť čo najlepšie," povedala na tlačovom brífingu Vlhová.

Pre 22-ročnú Slovenku to bola po Soči 2014 druhá olympiáda. Najvýraznejšie ambície mala v slalome, no ako adeptka na cenný kov obsadila až 13. priečku. "Oproti Soči som bola teraz v pozícii jednej z favoritiek. Bolo to niečo nové, je to veľký rozdiel. Vedela som, že sa odo mňa veľa očakáva. Olympiáda je však o jedných pretekoch, môže sa stať čokoľvek. Mrzí ma, že mi ten slalom nevyšiel. Snažila som sa, no nedá sa stáť stále na pódiu. Musím si dopriať trochu času a vyhodnotiť, kde sa stala chyba. Určite sa z toho poučím."

Vlhová dokázala svoju všestrannosť v alpskej kombinácii, keď obsadila 5. miesto a na bronz jej chýbalo iba 65 stotín. "Nepozerám sa na to takto, že medaila bola blízko. Možno som v kútiku duše na ňu myslela, no to by musel niekto vypadnúť, alebo by som musela mať obrovské šťastie. Budem to ďalej trénovať a verím, že sa budem zlepšovať."

Počas nedeľňajšieho záverečného ceremoniálu niesla slovenskú vlajku. "Bol to veľmi príjemný pocit, je to pre mňa veľká česť. Užila som si to aj napriek tomu, že bola veľká zima," dodala slovenská zjazdárka.