RTVS poteší divákov rozprávkou Vianočné želanie

TASR

Vianočné želanie

Na ilustračnej snímke obrazové a strihacie pracovisko televízneho prenosového vozu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. februára (TASR) - Múzeum oravskej dediny v Zuberci patrí v týchto dňoch filmárom, ktorí tam natáčajú pôvodnú rozprávku RTVS Vianočné želanie. V premiére ju RTVS odvysiela počas tohtoročných vianočných sviatkov.

Prvá klapka padla 21. februára na hradbách romantického moravského hradu Bouzov, odkiaľ sa štáb presunul do Zuberca. Tam sa točia zimné a štedrovečerné scény z dediny, kde žije hlavný hrdina príbehu, nevidiaci kováč Martin, ktorého hrá Richard Autner. Ďalšie zábery budú počas roka vznikať aj na Červenom Kameni či v Adršpašských skalách.

Réžie sa zhostil Peter Bebjak. Na svojom konte má množstvo úspešných a oceňovaných seriálov a filmov ako Čiara, Marhuľový ostrov či Čistič. „Rozprávka je krásny žáner, ktorý je pre celú rodinu. Po filmoch, ktoré som v poslednej dobe robil alebo na nich pracujem, je príjemné robiť na príbehu, v ktorom dobro zvíťazí nad zlom,“ povedal pre médiá Bebjak.

„Som rád, že po ročnej prestávke nakrúcame ďalšiu televíznu rozprávku so skutočne vianočným príbehom. Verím, že tak ako predchádzajúce naše rozprávky Zázračný nos, Johankino tajomstvo a Láska na vlásku poteší všetkých, nielen najmenších divákov, a že pri nej strávia pekné Vianoce celé rodiny,“ uviedol programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

V príbehu vystupujú rôzne zázračné bytosti, je v ňom veľa čarov, napätia, tajomstiev, a to všetko v magickej, poetickej atmosfére Vianoc, keď majú ľudia k sebe bližšie a keď sa plnia najtajnejšie želania. „Silnou stránkou a korením Vianočného želania je humor, ktorého nositeľmi sú veršujúci, stále hladný škriatok a nahluchlá tetuška ježibaba. Je to rozprávka s klasickými rozprávkovými motívmi, no netradičným hrdinom, ktorý ich posúva do celkom nových originálnych súvislostí,“ priblížila dramaturgička RTVS Halka Marčeková.

Kráľ (Ján Gallovič) je ťažko chorý a jeho jediná dcéra, princezná Michaela (Simona Kollárová), sa dozvedá dávnu legendu o zázračnej korune kráľa Svaroga (Ondřej Vetchý), ktorá by mohla jej otca uzdraviť. Vydáva sa hľadať stratené kráľovstvo, po ceste však potrebuje podkuť koňa a nabrúsiť meč. Zastaví sa v dedine a vyhľadá kováča Martina, dobrosrdečného pracovitého mládenca, ktorý je však od narodenia slepý. Keď sa princezná nevracia z nebezpečnej cesty, Martin sa vyberie za ňou. Sprevádza ho škriatok, ktorý mu za sladkú buchtu poskytne dobré rady a veselú spoločnosť.

Napriek tomu, že Martin nevidí, dokáže si poradiť so všetkými prekážkami - so zákernou ježibabou (Csongor Kassai) aj so svojím najväčším protivníkom – mocným čarodejníkom Vlkanom, pôvodcom všetkého zla. Martinovi sa jeho slepota v rozhodujúcej chvíli paradoxne stane výhodou – zakliaty kráľ Svarog, odsúdený k večnej samote, ho nemôže zmeniť na kameň. Martin poráža zlo a získava princeznú aj kráľovstvo nie napriek svojmu hendikepu, ale práve vďaka nemu. Klasický motív ľudovej rozprávky tak dostáva nový zaujímavý obsah.