TASR

V Ľubeli sa začne výstavba nájomných bytov

Ilustračná snímka. — Foto: TASR František Iván

Ľubeľa 27. februára (TASR) - V liptovskej obci Ľubeľa sa tento rok začne s výstavbou prvého z troch plánovaných nájomných bytových domov. Stavba bude situovaná na okraji obce smerom k ceste 1/18 a budúcim nájomcom ponúkne dovedna 13 bytových jednotiek zahŕňajúcich štyri jednoizbové, tri dvojizbové a šesť trojizbových bytov. Podľa starostu Ľubele Erika Gemzického je dôvodom výstavby najmä motivovať mladých ľudí, aby z obce neodchádzali.

Rozpočet na jeden bytový dom predstavuje sumu 600.000 eur. O úver v hodnote 360.000 eur, ktorý bude obec splácať z nájmov za byty, požiadali Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Samospráva obce podala aj žiadosť na dotáciu vo výške 240.000 eur. „So stavebnými prácami by sme tak chceli začať už v tomto roku s tým, že všetko ukončíme približne za jeden rok,“ priblížil starosta.

Gemzický doplnil, že ešte predtým, ako sa rozhodli pustiť do projektu, si v obci urobili prieskum, aby zistili predbežný záujem. Prioritou bolo, aby byty obsadili najmä mladí občania Ľubele. „Momentálne máme sedem až osem žiadostí, a to sme ešte neurobili žiadny stavebný úkon, takže to vnímam veľmi pozitívne,“ povedal starosta. Spolu s poslancami vypracovali aj všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe prenájmu bytov, ktorým stanovili kritériá, aby ľudia vedeli, čo by im prenájom takéhoto bytu mohol v budúcnosti priniesť. „Výhoda je tam tá, že po tridsiatich rokoch má nájomník právo odkúpiť byt za zostatkovú cenu,“ uzavrel Gemzický.