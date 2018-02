TASR

Dnes o 15:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Buffon ohlásil krátkodobý návrat do reprezentácie: Cítim zodpovednosť

Jeho pôsobenie v talianskej reprezentácii by malo trvať do júna.

Brankár Juventusu Gianluigi Buffon. — Foto: TASR/AP

Rím 27. februára (TASR) - Brankár Gianluigi Buffon prikývol na ponuku trénera talianskej futbalovej reprezentácie Luigiho Di Biagia a na niekoľko zápasov sa vráti do národného tímu.

"Cítim zodpovednosť voči Taliansku a rád pomôžem, keď sa rodí nový tím," uviedol Buffon pre talianske médiá. Mal by sa tak objaviť v marcových prípravných zápasoch "squadry azzurra" proti Argentíne a Anglicku. Jeho pôsobenie v reprezentácii by malo trvať do júna, informovala agentúra DPA.

"Futbalista ako on nemôže odísť po prehre so Švédskom. Navrhol som mu, aby bol s nami ešte počas dvoch-troch zápasov a potom nech sa rozhodne," povedal ešte v pondelok na Buffonovu adresu Di Biagio. Buffon oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry po neúspešnej baráži MS 2018 v Rusku.