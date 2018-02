TASR

Dnes o 15:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemecký súd podporil zákaz vjazdu áut s naftovým motorom do miest

Rozhodnutie sa týka najmä miest Stuttgart a Düsseldorf, môže však viesť k podobným obmedzeniam pre majiteľov dieselových áut aj v ďalších mestách.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Lipsko 27. februára (TASR) - Mestá v Nemecku budú môcť v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia zakázať autám s naftovým motorom vjazd na ich územie. Rozhodol o tom v utorok Spolkový správny súd v Lipsku.

Ten zamietol odvolanie sa dvoch nemeckých spolkových štátov Severné Porýnie-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko proti verdiktu nižších krajinských súdov, ktoré zákaz pôvodne podporili ako najvhodnejší na zlepšenie kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva.

Rozhodnutie sa týka najmä miest Stuttgart a Düsseldorf, môže však viesť k podobným obmedzeniam pre majiteľov dieselových áut aj v ďalších mestách. Znamenalo by to, že milióny vodičov takýchto áut budú musieť v určitých dňoch nechať svoje autá doma. To by mohlo mať nepriaznivé dôsledky pre celý nemecký automobilový sektor, ktorý je do veľkej miery závislý práve od vozidiel s naftovým pohonom.

Naftové autá sa dostali do nepriaznivého svetla po tom, ako koncom roka 2015 vypukla aféra nemeckej automobilky Volkswagen so zavádzaním pri emisných testoch. Tá následne priznala, že problematický softvér sa týka približne 11 miliónov áut koncernu, z toho väčšiny v Európe. Okrem toho sa ukázalo, že podobné podvody pri testoch emisií naftových vozidiel robili aj ďalšie firmy.