TASR

Tréner Vrba po prvej prehre Plzne: Vypomstilo sa nám podcenenie

Futbalisti Plzne však majú na čele aj napriek prehre s Jihlavou stále pohodlný dvanásťbodový náskok pred druhou Slaviou Praha.

Pavel Vrba, archívna snímka. — Foto: TASR

Plzeň 27. februára (TASR) - Futbalisti Jihlavy sa v pondelňajšej dohrávke 18. kola českej ligy postarali o veľké prekvapenie, keď zvíťazili na ihrisku prvej Plzne 1:0. Pre lídra to bola vôbec prvá prehra v sezóne.

Domáca prehra mrzela trénera Viktorie Pavla Vrbu. "Mali sme dostatok striel, dosť závarov, ale dôraz pred bránkou nebol taký, aký mal byť. Nemalo to razanciu, chýbala aj presnosť." Favorit duelu mal namále už po 20 sekundách, kedy sa po chybe jeho obrany rútil na bránku Ikaunieks, ale prestrelil. V 22. minúte sa však už presadil obranca Petr Tlustý. "Ukázalo sa, že pokiaľ čokoľvek podceníte, vypomstí sa to. Prespali sme úvod zápasu a potom sme to už nedokázali otočiť," dodal Vrba.

Plzeň však má na čele aj napriek prehre stále pohodlný dvanásťbodový náskok pred druhou Slaviou Praha. V sobotu ju čaká duel na ihrisku posledného tímu Baníka Ostrava.