Á. Ravasz ocenil prístup Popradu k riešeniu mimoriadnej situácie

Poprad 27. februára (TASR) – Mimoriadna situácia v Poprade po minulotýždňovom požiari stavby v mestskej časti Matejovce, naďalej trvá. V utorok si bol situáciu pozrieť po zasadnutí krízového štábu aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Počas rozhovoru s novinármi ocenil prístup samosprávy, ktorá podľa neho robí čo môže, aby situáciu čo najviac zmiernila.

Dodal, že životné podmienky ľudí na Staničnej ulici v Matejovciach sú veľmi zlé, po požiari tam ostala bývať ešte asi stovka Rómov, ďalších sto ľudí ostáva v priestoroch tamojšej základnej školy. Podľa Ravasza je iróniou, že v meste, kde sú príležitosti na prácu, musia žiť v takýchto biednych podmienkach. Verí však, že v spolupráci s mestom sa tento stav podarí vyriešiť komplexne.

"Teraz riešime situáciu straty bývania, sú tu deti, ubytovanie v škole je dočasné riešenie. Rokujeme už aj s firmou, ktorá zabezpečuje unimobunky, vychádza nám to, že ich budeme potrebovať desať na bývanie a dve na sociálne zázemie," priblížil ďalšie kroky primátor Popradu Jozef Švagerko s tým, že do dvoch týždňov by sa mohli Rómovia z priestorov školy vysťahovať. Zatiaľ nevedel povedať, koľko finančných prostriedkov si nákup unimobuniek vyžiada. Umiestniť by ich mali neďaleko provizórnych príbytkov na Staničnej ulici.

Momentálne sú v Poprade jarné prázdniny a škola je prázdna, od pondelka 5. marca však nastúpia deti do školy a situácia sa tak skomplikuje. Podľa primátora je viac ako stovka ľudí umiestnená v oddelenom trakte školy, ktorý v rámci školského vyučovania navštevujú práve deti z rómskej komunity. "Zatiaľ všetko prebieha v poriadku, celkovo sme boli spokojní so správaním našich spoluobčanov, ale už je nám tu trošku dlho. Pokúsime sa situáciu zvládnuť, strávili tu celý víkend, neustále sa im venujeme, vymýšľame rôzne aktivity. Informácia, že tu budú aj po prázdninách, nás ale prekvapila. Chceme pomôcť, ale zdá sa nám, že to už bude príliš dlho. Verím však, že situácia sa čo najskôr vyrieši," konštatovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Matejovciach Barbora Cehulová.

Podobné situácie už riešil úrad splnomocnenca aj v iných mestách, v Poprade sa podľa Ravasza snažia všetci robiť všetko pre úspešné riešenie tejto krízy. "To, že sa Rómovia presunuli do školy, považujem za dobré riešenie, ale dočasné. V druhej fáze musí prísť dočasné bývanie formou napr. unimobuniek a následne môže ísť mesto do výstavby. Unimobunky môžu byť dobrým riešením, kým nepríde väčšia investícia. Vnímam slová primátora, že každé nešťastie je aj nejakou príležitosťou zároveň, lebo ak poznáte tú komunitu pod diaľničným privádzačom, tak tam tá investícia bola potrebná," zhodnotil Ravasz.

Splnomocnenec dodal, že jeho úrad môže byť nápomocný formou krízového financovania a priniesť pod Tatry by chcel aj projekt tzv. domovníkov, vďaka čomu by sa zabezpečila lepšia udržateľnosť rómskych príbytkov. "Všetko závisí od toho, ktorou cestou mesto pôjde. Pevne verím, že sa podarí zrealizovať aj projekt prestupného bývania, čo je forma viacstupňového bývania, aby sa klienti neposunuli z chatrčí hneď do nájomných bytov, ale aby prešli silným tréningom," doplnil Ravasz.

Primátor zdôraznil, že na prípadnej výstavbe nových príbytkov pre túto komunitu, sa budú podieľať aj samotní obyvatelia a nič nedostanú zadarmo. Výhodou podľa radnice je, že títo Rómovia nemajú voči samospráve žiadne podlžnosti a podieľať sa na výstavbe nových príbytkov by tak pre nich mohlo byť jednoduchšie.