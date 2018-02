Omrzliny NIKDY nezohrievajte dychom! Ako sa správne ochránite pred mrazmi?

Kristína Jurzová

Ako ošetriť omrzliny a pri akých teplotách môžu chodiť deti von? Aj mrazivé počasie má svoje mýty a fakty.

Bratislava 27. februára (TASR) - Aktuálne silné mrazy môžu zle vplývať na zdravie. Mráz môže totiž spôsobiť omrzliny. Počas týchto dní sa preto treba teplo obliekať, používať rukavice, hrubé ponožky, čiapku a ochranné krémy na tvár. V prípade omrzlín treba telo zahriať teplým nápojom, omrznuté časti chrániť pred ďalším chladom. Na zahrievanie dychom z úst treba zabudnúť, para totiž vedie k ďalším omrzlinám, radí hlavný tréner záchranárov Falck Academy Miroslav Nagy.

"V rámci prvej pomoci je nevyhnutné centrálne zahriatie - vypitie teplého, ale nie horúceho, osladeného nápoja, omrznuté časti treba chrániť pred ďalším chladom, prikryť, vlhké oblečenie vymeniť za suché. Veľmi dôležité je v tomto prípade dostať postihnutú osobu mimo extrémneho prostredia a prerušiť tak pôsobenie chladu," uviedol Nagy.

V prípade, že sa postihnutá osoba dostane do vyhriatej miestnosti, treba podľa jeho slov otepľovať postupne. Postihnuté oblasti je dobré ponárať do vlažnej vody, len veľmi pomaly pridávať teplejšiu vodu, omrznuté časti tela sú totiž znecitlivené a hrozí popálenie.

Mýty a fakty o omrzlinách

"Treba sa v každom prípade vyhýbať zahrievaniu dychom z úst, para totiž vedie k ďalším omrzlinám alebo tiež treniu so snehom, nakoľko môže spôsobiť mechanické poškodenie postihnutých častí tela," dodal Nagy. V prípade závažných poškodení či akýchkoľvek pochybností o ďalšom postupe, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Omrzlina je poranenie organizmu a vzniká pôsobením nízkych teplôt na kožu a podkožie. Najčastejšie sa objavuje na rukách, nohách a ušiach, teda na miestach najviac vzdialených od srdca, pretože majú najslabší krvný obeh.

Rozlišujeme tri skupiny omrzlín. Pri prvom stupni obelie postihnutá oblasť kože, ochladí sa a je sprevádzaná bodavou bolesťou. V nasledujúcich dňoch môže mať hnedastú farbu a opuchnúť. Pri omrzlinách II. stupňa, pri opätovnom znovuoteplení, je koža začervenalá, opuchnutá, tvoria sa na nej pľuzgiere. Pri omrzlinách III. stupňa sa vytvára nekróza, postihnutá koža očernie a odumrie.

Dôraz treba klásť aj na deti

Odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici upozorňujú, že imunitný systém detí je v štádiu vývoja, takisto nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu a ich pokožka je veľmi citlivá na mrazivé teploty vzduchu.

"Tak ako v letnom období chránime pokožku detí pred nadmerným slnečným žiarením, v zime je potrebné chrániť ich pokožku pred omrznutím. Pokožku vystavenú priamemu vplyvu vonkajšieho ovzdušia je potrebné natrieť minimálne pol hodinu pred odchodom do vonkajšieho prostredia mastnejším krémom s nízkym obsahom vody," uviedla Katarína Slotová z banskobystrického RÚVZ.

Prechádzka závisí od teplôt

Napriek týmto opatreniam a vhodnému viacvrstvovému oblečeniu sa neodporúča dojčatám, teda deťom do jedného roka, pobyt vonku pri teplote vzduchu nižšej ako -5 stupňov Celzia. Deti do troch rokov veku by pri takejto teplote nemali byť dlhšie vonku ako jednu hodinu a pri teplote nižšej ako -10 stupňov Celzia sa pobyt batoľatám ani deťom predškolského veku vo vonkajšom prostredí neodporúča.

"Najvhodnejší čas na prechádzky a hry počas dňa je poludnie, kedy je teplota vzduchu obyčajne najvyššia," dodala Slotová s tým, že v zimnom období je často nevyhovujúca aj kvalita vonkajšieho ovzdušia najmä v dôsledku vysokých koncentrácií prachových častíc.