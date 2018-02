Dobré noviny

Niekto rozdal do autobusov vtipné MHDečky. Asi mu prišlo ľúto, že ľudia v tresknúcej zime mrznú

V bratislavských autobusoch na cestujúcich čaká milé prekvapenie. Vďaka nemu bude mrazivé počasie znesiteľnejšie.

BRATISLAVA 27. februára - Zima v posledných dňoch trápi každého jedného Slováka. Mínusové teploty sa dostávajú pod kožu a všetci hľadajú teplé miestečko, kde by sa zahriali. Vhodným priestorom je aj hromadná doprava. Autobusy, električky či trolejbusy poskytujú aspoň na chvíľu príjemné útočisko. V jednom z bratislavských autobusov čaká na cestujúcich nezvyčajné, no príjemné prekvapenie. Čin neznámeho dobrodinca odhalila cestujúca Miška a priznala, že ju to pobavilo. Šedá deka s príznačným nápisom MHDečka bola k dispozícii každému pasažierovi, ktorý prejavil záujem o mäkučké zahriatie.

Zisťovali sme či za touto milou iniciatívou nestojí Dopravný podnik Bratislava. Hovorkyňa sa vyjadrila, že DPB nemá s týmto kreatívnym nápadom nič spoločné. Neznámy fantóm preto naďalej zostáva neodhalený.

Počasie na Slovensku

Tuhá zima územie Slovenska neopustí ani najbližšie dni. Mrazy budú pokračovať a zrejme aj silnieť až do začiatku marca . Teploty okolo -25 stupňov sa môžu objaviť na Spiši, Orave, Liptove či na Horehroní. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti Facebook.