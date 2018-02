TASR

Dnes o 11:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v King's Cupe proti SAE

Spojené arabské emiráty boli historicky prvým súperom Slovákov v novodobých dejinách.

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bangkok 27. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v semifinále medzinárodného turnaja King's Cup 2018 proti Spojeným arabským emirátom. Rozhodol o tom žreb organizátorov turnaja v thajskom Bangkoku. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáce Thajsko a Gabon.

Víťazi semifinále postúpia do finále, zdolané tímy odohrajú zápas o 3. miesto. Slováci nastúpia proti SAE vo štvrtok 22. marca 2018 o 16.30 miestneho času (10.30 SEČ), zápasy o umiestnenie na 50-tisícovom Národnom štadióne v Bangkoku s názvom Rajamangala sú na programe v nedeľu 25. marca.

"Dozvedeli sme sa súpera, vieme, aký je kľúč turnaja. Od výsledku semifinálového zápasu sa bude odvíjať náš druhý zápas. V ňom nastúpime v súboji o tretie miesto alebo o celkové prvenstvo na turnaji. Som rád, že od tejto chvíle vieme, že nastúpime proti Spojeným arabským emirátom. Potrebujeme dobre pripraviť zraz logisticky, bude to výzva, pretože hneď v prvý deň zrazu nás čaká galavečer pri príležitosti vyhlásenia ankety Futbalista roka 2017 a po jeho skončení, v ten istý deň vycestujeme do Thajska. Doma nie je prakticky žiadna šanca s hráčmi trénovať a pripravovať ich na dvojzápas, po prílete do Thajska absolvujú hráči 20. marca jeden kompenzačný tréning, o deň neskôr predzápasový. Tretí deň po prílete nás čaká turnajový zápas. Na adaptáciu to nie je optimálne, ale inak sa tento zraz realizovať nedá. S týmto sa budeme musieť vyrovnať. Ja verím, že hráči a realizačný tím podajú výborné výkony a úvodný zápas výsledkovo zvládneme," uviedol pre futbalsfz.sk asistent trénera Štefan Tarkovič.

SAE boli historicky prvým súperom Slovákov v novodobých dejinách. Druhého februára 1994 nastúpil tím vedený trénerom Jozefom Venglošom premiérovo proti Spojeným arabským emirátom, v Sharjahu sa tešil z víťazstva 1:0, autorom gólu bol v 47. minúte Vladimír Weiss st. Druhý vzájomný zápas odohrali národné výbery v decembri 2006 v Abú Zabí, mužstvo trénera Jána Kociana zvíťazilo 2:1 po góloch Jonáša a Ľ. Michalíka.

Slovensko bolo účastníkom turnaja King's Cup v roku 2004. V semifinále (30. novembra 2004) zdolal tím trénera Dušana Galisa Maďarsko 1:0 gólom Porázika. Vo finále sa stretli Slováci s domácim Thajskom, po remíze 1:1 (autori gólov boli Piyawat Thongmaen a Martin Ďurica, obaja skórovali z 11m) rozhodli o víťazovi pokutové kopy, pred desaťtisícovou kulisou slovenské mužstvo triumfovalo 5:4.