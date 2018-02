TASR

Včera o 20:03 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Obranca Cole sa opäť sťahuje, z Ottawy zamieril do Columbusu

Dvadsaťosemročný zadák, ktorý v minulosti hral aj za St. Louis, získal s Penguins dvakrát Stanleyho pohár, v tejto sezóne si v 47 zápasoch pripísal trinásť bodov za tri góly a desať asistencií.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 26. februára (TASR) - Americký hokejový obranca Ian Cole zmenil druhýkrát v priebehu troch dní pôsobisko v zámorskej NHL. Niekoľko hodín pred uzávierkou výmen putoval z Ottawy do Columbusu za útočníka Nicka Moutreya a voľbu v 3. kole draftu v roku 2020.

Colea pritom získali Senators iba v piatok z Pittsburghu v rámci výmeny za Derricka Brassarda. Dvadsaťosemročný zadák, ktorý v minulosti hral aj za St. Louis, získal s Penguins dvakrát Stanleyho pohár, v tejto sezóne si v 47 zápasoch pripísal trinásť bodov za tri góly a desať asistencií. Výmena do Columbusu ho potešila. "Som z nej nadšený. Bolo to pre mňa niekoľko zaujímavých dní, ale som spokojný, veľmi spokojný, že smerujem do Columbusu," povedal Cole pre zámorské médiá. Trojročný kontrakt v celkovej hodnote 6,3 milióna dolárov mu vyprší po konci prebiehajúceho ročníka.