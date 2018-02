TASR

Včera o 20:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalisti Ružomberka remizovali s Nitrou, gól nepadol

Mužstvá dohrávali zápas najvyššej futbalovej ligy.

Ilustračný záber. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ružomberok 26. februára (TASR) -

MFK Ružomberok – FC Nitra 0:0 ŽK: Gešnábel, Gerec - A. Fábry, Križan, Niba. Rozhodoval: Očenáš, 535 divákov. zostavy: Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec – Qose, B. Ľupták – Daniel, Gál-Andrezly, Pikk (72. Haskič)– Gerec, Gešnábel (82. Čapek) Nitra: Šípoš – Kunák, Križan, Niba, Vencl – Macho, Kóňa – Valenta (75. Militosjan), Kotrík, A. Fábry (90+ Abrahám) – Steinhübel (88. Guláš)

Liptáci sa od začiatku tlačili pred súperovu bránu. V 7. minúte mal prvú veľkú príležitosť na otvorenie skóre Pikk, ktorý zblízka prekopol bránu. Prvá strela medzi žrde smerovala v 13. minúte, keď sa z diaľky do lopty oprel Ľupták a Šípoš na dvakrát jeho strelu zlikvidoval. V 19. minúte sa v sľubnej streleckej pozícii ocitol Qose, no tesne minul pravý kút svätyne hostí. Vzápätí rovnako obišiel aj P. Maslo. Polčasová prevaha MFK ale gólový efekt nepriniesla.

V úvode 2. polčasu J. Maslo z priameho kopu z 30 m namieril pod brvno a Šípoš vytlačil loptu nad. Po zmene strán už bola Nitra v ofenzíve smelšia, ale ku koncovke sa ani raz nedostala. Naopak, v 63. minúte domáci Qose zblízka prehlavičkoval bránu súpera. O šesť minút neskôr pri Qoseho strele už bol prekonaný aj Šípoš, ale Niba v poslednej chvíli zachránil na bránkovej čiare. V 73. minúte Danielov pokus nohou mimo vytesnil gólman hostí. V 79. minúte zo šiestich metrov hlavičkoval Haskič, ale len do Šípošových rúk. Uzimení diváci sa však gólu nedočkali.

Hlasy trénerov:

Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Celozápasová aktivita, prevaha, veľké množstvo šancí, bohužiaľ nedokázali sme ich premeniť na ten jeden, možno víťazný gól. Celé mužstvo si zaslúži absolutórium. Búšili sme do plných, do desiatich, možno chýbal aj kúsok šťastia, aby sa lopta odrazila k nám a dotlačili sme ju za čiaru. Stále to máme vo vlastných rukách a som presvedčený, že v prvej šestke budeme."

Ján Bíreš, asistent trénera Nitry: "Naši hráči k zápasu pristúpili zodpovedne, zvládli veci, čo sme potrebovali aj napriek zdravotnému hendikepu. Stále snívame o prvej šestke. Nám bod nič nerieši, my sme tento zápas chceli vyhrať a čakali sme na vhodnú šancu. Tá prišla v závere, ale nepremenili sme ju."