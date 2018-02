TASR

Švento ukončil zmluvu so Slaviou Praha a pravdepodobne aj kariéru

Na archívnej snímke Dušan Švento. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenský futbalista Dušan Švento sa dohodol s českým klubom Slavia Praha na ukončení kontraktu a uvažuje o konci kariéry. Dlhoročný hráč "zošívaných" získal počas svojej kariéry s klubom tri tituly majstra krajiny a zmluva mu pôvodne platila do leta 2018.

"Mal som to v pláne trochu inak. S reprezentáciou som sa chcel rozlúčiť na majstrovstvách sveta v Rusku a so Sláviou po prebiehajúcej sezóne. Vo futbale sa ale ťažko plánujú veci. Mám stále aj zdravotné problémy a pre klub už som nebol perspektívny. Moje pocity sú teraz zmiešané, pretože kariéru som chcel ukončiť na ihrisku a nie takto. No som veľmi hrdý na to, že som bol súčasťou niečoho veľkého v novodobej slávistickej histórii," povedal pre klubový web Švento. Spolu s Vladimírom Šmicerom je jediný žijúci futbalista, ktorý má so Slaviou tri tituly.

Bývalý slovenský reprezentant sa s červeno-bielymi rozlúčil v nedeľu. Bola to pravdepodobne aj bodka za jeho úspešnou profesionálnou hráčskou kariérou. "Všetko ubehlo veľmi rýchlo. Rozmýšľal som nad tým, čo som mohol urobiť ešte lepšie, no hlavne si pripomínam tie pekné momenty. Mal som úžasnú kariéru. Prežil som najúspešnejšie roky v novodobej Slávii, hral som v nemeckej Bundeslige a za Slovensko na majstrovstvách Európy. Ďakujem tiež ľuďom v ružomberskom klube, kde som strávil dlhé roky a dali mi základy pre veľký futbal. Mrzia ma moje zranenia, pre ktoré som nemohol nastúpiť v Lige majstrov a prestúpiť do Premier League."

Švento si chce do leta vyriešiť niektoré veci, na ktoré nemal v priebehu kariéry čas. "Futbalu som dával všetko, nechcel som sa rozptyľovať ničím iným. Teraz si chcem zorganizovať základné veci. S rodinou budeme určite ešte niekoľko mesiacov v Prahe, lebo syn tu chodí do škôlky. Uvidím, ako sa budem neskôr cítiť po zdravotnej stránke a či mi vôbec bude futbal chýbať. V lete sa žením a sám som zvedavý, či budem mať ďalšiu chuť a motiváciu zaoberať sa futbalom. Spolu s rodinou sa rozhodneme, čo a kde budeme robiť. Je otvorených viacero možností," uzavrel 32-ročný hráč.