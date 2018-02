TASR

Včera o 20:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Špeciálna ZŠ Karpatská Bratislava je aj o záujmových krúžkoch

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 26. februára (TASR) – Vzdelávanie v Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave nie je len o bežnom vyučovaní, ale aj o edukácii hravejšou a príjemnejšou formou a o voľnočasových aktivitách. Tie zabezpečuje školský klub detí či jednotlivé záujmové krúžky, ktoré sa tešia veľkej obľube.

"Krúžky vedú naši učitelia, vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu. Žiaci sú veľmi spokojní a radi ich navštevujú. Veľmi radi chodia na dramatický krúžok, ktorý vedie mladý a jediný náš kolega," uviedla v rozhovore pre TASR zástupkyňa riaditeľky školy Mária Kozlíková.

Zaujímavý je pre nich aj tanečno-pohybový krúžok či krúžok šikovných rúk, kde sa chlapci a dievčatá venujú hlavne výtvarným prácam a jednoduchým manuálnym činnostiam, ako je strihanie, lepenie či skladanie. Často robia s papierom, ale aj s textilom. Podľa zástupkyne sú priestory školy vyzdobené najmä samotnými prácami detí.

Každý krúžok má priestor na svoju prezentáciu, či už na konci roka, alebo na rôznych celoškolských aktivitách. Príkladom je Juniáles, ktorý má viac ako 20-ročnú tradíciu. Vtedy sa v škole pripraví výstava prác žiakov. Keď ich deti vzájomne vidia, cítiť z nich podľa riaditeľky školy Ľubice Jägrovej hrdosť.

"Je úžasné, že učitelia vedia prispôsobiť možnosti, aby bolo každé dieťa v kolektívnej práci. Aby sa videlo, nevyčleňovalo sa z kolektívu, ale cítilo sa jeho súčasťou. Raz robili nápis v jednej triede. Bola to úžasná atmosféra. Vychovávateľky im namiešali farby, deti prišli a každý si otlačil do farby jedno písmenko. Máme také špongiové písmenká. A ako dieťa položilo písmenko na papier, tak tam bolo, aj keď opačne, ale je tam jeho kus," zaspomínala Jägrová. Alebo akcia, na ktorej robili deti srdiečka, lebo láska by mala byť všade. "A keby ste ich videli, ako ich niesli...," dodala Jägrová.

Škola ponúka taktiež napríklad krúžok čítania, v rámci ktorého sa deti učia čítať, pracovať s textom a podporuje sa čítanie s porozumením. Mladšie deti pritom spoznávajú písmenká a skladajú ich do slabík. Čítajú rozprávky a pripravené texty, učia sa o nich rozprávať a dramatizovať ich.

Každoročne učiteľky pripravujú školský projekt. Naposledy boli aktivity zamerané na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a tomu boli prispôsobené aj jednotlivé činnosti počas mesiacov, či už cez vyučovanie, alebo po jeho skončení. "Napríklad sme mali týždeň s bájkami. Žiaci čítali bájky, príbehy dramatizovali, starší žiaci čítali bájky do školského rozhlasu," priblížila Kozlíková.

Pri edukácii nezabúda škola ani na ďalšie oblasti vzdelávania. Deti sa učia o zdravom životnom štýle, spoznávajú potraviny, ovocie a zeleninu, prípadne sa v cvičnej kuchynke učia nejakú dobrotu z daných ingrediencií uvariť alebo upiecť. Pre žiakov býva zaujímavá aktivita Jeseň v záhrade či Deň jablka.

Nezabúda sa ani na pravidelný pohyb a športovanie. "Budeme mať športový deň. Pre žiakov budú pripravené stanovištia, kde budú športovať s netradičným športovým náčiním, ako sú overbaly, fitlopty, dynabandy, farebné stuhy. Každé dieťa bude mať preukaz, kde sa budú zaznamenávať jeho výkony. V závere každý získa účastnícky diplom a odmenu," povedala Kozlíková. Iné športové podujatie sa pripravujú na apríl, kedy každá špeciálna základná škola v meste zostaví svoj päťčlenný tím, bez ohľadu na pohlavie či vek a budú navzájom súťažiť.