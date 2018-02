TASR

Včera o 19:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Počet domácností zapojených do zberu kuchynského odpadu má rásť

Vedúci odboru centra zhodnocovania odpadov mestského úradu v Žiari nad Hronom Ján Vinarčík priblížil, že pilotnú fázu zberu takéhoto odpadu z domácností spustili v septembri minulého roka.

Ilustračná snímka. FOTO TASR – Milan Kapusta — Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Žiar nad Hronom 26. februára (TASR) - Počet domácností, ktoré sú v Žiari nad Hronom zapojené do zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, chce tunajšia samospráva zvyšovať. Vedúci odboru centra zhodnocovania odpadov mestského úradu v Žiari nad Hronom Ján Vinarčík priblížil, že pilotnú fázu zberu takéhoto odpadu z domácností spustili v septembri minulého roka. Kým na začiatku bolo do zberu zapojených desať stojísk, v súčasnosti ich je raz toľko a ich počet by mal rásť.

"Do konca roka 2017 bolo vyzbieraných okolo 11 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Predpokladali sme, že ten nárast bude väčší, ale zatiaľ si na to aj ľudia musia zvyknúť," podotkol Vinarčík.

Domácnosti, ktoré sú do zberu tohto odpadu zapojené, vybavilo mesto zbernými nádobami. Odpad potom vysýpajú do zatvárateľných zberových nádob, ktoré majú umiestnené v stojiskách. Podľa Vinarčíka sa niekedy stáva, že je odpad znečistený plastovými, či inými obalmi. Pred spracovaním v bioplynovej stanici sa preto musí najprv vyčistiť. "Dá sa však povedať, že sa to postupne zlepšuje a ľudia si na to zvykajú," zhodnotil Vinarčík.

Kým v súčasnosti je tento odpad aj s kuchynským odpadom zo žiarskych škôl a škôlok spracovaný v bioplynovej stanici v Budči, v budúcnosti by ho mali spracovávať v mestskom centre zhodnocovania odpadov.