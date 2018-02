Dobré noviny

Slovenky, ktoré si otvorili bistro v Paríži, ľudia milujú. Niektorí za nimi prejdú aj kilometre

Vyrastali na Slovensku, no jedno rozhodnutie ešte počas štúdia im zmenilo život. Slovenky Jana a Soňa sa napokon rozhodli odštartovať kariéru v Paríži a pre Dobré noviny porozprávali, ako sa im tam momentálne darí.

PARÍŽ 26. februára - Nie každý má odvahu začať podnikať, tobôž nie v zahraničí. Janka Bukovinová a jej kamarátka Soňa zaťali zuby i päste a skúsili to. Ich podnik Thank you, my deer neobišiel s „dlhým nosom“, práve naopak. V uličkách francúzskej metropoly si našiel svoje miesto a my sme boli zvedaví, ako sa šikovným Slovenkám v zahraničí darí.

Ako a kedy ste sa dostali do Paríža a prečo práve toto veľkomesto?

Bolo to počas štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, kde sme sa zúčastnili na výberovom konaní na program o dvojitom diplome s inou školou v Paríži. Obe sme mali francúzštinu ako jeden z cudzích jazykov a nadšenie pre cestovanie. Znelo to ako skvelá príležitosť. Vtedy sme sa ešte nepoznali, avšak parížska škola bola oveľa menšia a v ročníku sme boli iba traja Slováci. Prvý deň sme sa všetci zhromaždili vo veľkom amfiteátri na otvorení nového roka. Škola sa pýšila svojou multikulturálnosťou, študenti pochádzali z viac než štyridsiatich národností a na dôkaz vyzvali jedného predstaviteľa každej krajiny, aby pozdravil ostatných vo svojom vlastnom jazyku. Jana vtedy všetkým zaželala v slovenčine: „Nech nám to ide ako po masle“. Tak sme sa našli v dave a na obed si rozdelili jednu bagetu zo školskej kaviarne. Tam sme potom aj obe neskôr pracovali (úsmev).

Kedy ste sa rozhodli, že sa tu chcete aj usadiť a začať podnikať?

Soňa sa po škole zamestnala vo veľkej americkej firme, kde počas štúdia robila stáž. Práca ju bavila, v Paríži mala veľa priateľov a mesto zbožňovala. Jana po ukončení štúdia pracovala vo viacerých krajinách či cestovala. Nebolo vôbec jasné, kde sa usadí, ale zakaždým ju to ťahalo späť do Paríža. Keď prišla znova na začiatku jesene 2012 s úmyslom ostať, sedávala v kaviarňach, odkiaľ hľadala pracovné ponuky a rozposielala „CV-čko“. Vtedy bola na bezlepkovej diéte a onedlho si uvedomila, že ponuka čerstvej bezlepkovej stravy, najmä chlebu, je takmer neexistujúca. A to bol Paríž, jedno z najväčších a najnavštevovanejších miest na svete. Taktiež sa otvárala nová scéna, praženie a predaj výberovej kávy. Dostala nápad. Keďže ideálna práca neprichádzala, rozhodla sa vytvoriť si ju sama. O nápade povedala Soni, ktorá sa s nadšením pustila do spoločného projektu otvoriť prvú bezlepkovú kaviareň v Paríži.

Prečo práve názov Thank you, my deer?

Názov bol výtvorom „brainstormingu“ s priateľmi pri pár pohároch vína. V podstate to veľmi pekne odráža celú kaviareň, ktorá vznikla za pomoci priateľov a blízkych, ktorým sme neskutočne vďační. Od finančných príspevkov na našu mašinu na kávu La Marzocco, cez dizajn miestnosti až po položenie podlahy a postavenie nábytku. Thank you, my deer - čiže Ďakujem, môj jeleň - je slovná hračka, ktorá tiež znie ako Ďakujem, moja milá/milý. Presne tak! (úsmev). Páčilo sa nám mať v názve jeleňa, zviera, ktoré je silno spájané s prírodou a dnes už našu kaviareň nik nenazve inak ako Deer alebo Jeleň.

Ako sa vášmu podniku darí a čo všetko v ňom ponúkate? Vyhľadávajú ho okrem domácich aj turisti, napríklad slovenskí, ktorí prídu do Paríža?

Veľmi sa tešíme z odozvy zákazníkov. Ľudia sa k nám radi vracajú a väčšina našich klientov pracuje v okolí a na obed príde aj dva- či trikrát za týždeň. Cez víkendy chodí aj veľa turistov, ktorí si dajú námahu vyhľadať miesta s bezlepkovou kuchyňou alebo s výberovou kávou. Naša ponuka je malá, ale mení sa každý týždeň a každý víkend, aby sme zaručili čerstvosť, rôznorodosť pre stálych zákazníkov a rešpektujeme sezónnosť surovín. Spolupracujeme najmä s malými obchodníkmi v okolí, od ktorých odoberáme väčšinu surovín, od farmárskych vajec, syrov až po ovocie a zeleninu vypestované vo Francúzsku a na Sicílii. Keď už napríklad nerastú paradajky, tak je kapusta. A zavítajú k nám aj slovenskí turisti počas dovolenky v Paríži, z čoho sa vždy veľmi tešíme. Počúvame od nich veľa povzbudivých slov a želania úspechu.

Čo majú ľudia na vašom podniku najradšej a aké je vaše motto?

Asi to, že sa môžu cítiť ako doma. Kaviareň je maličká, vládne tam domáca a priateľská atmosféra. Jana pozná každého vracajúceho sa zákazníka po mene a vie, čo má či nemá rád. Náš šéfkuchár Valerio je z Neapolu a jeho nátura rozveselí každého. Určite sa držíme mnohých hodnôt ohľadom poctivosti jedla a kávy, ktoré ponúkame, avšak to hlavné asi je, aby každý zákazník mohol mať lepší deň vďaka chvíľke strávenej u nás.

Čo by ste odporučili alebo odkázali mladým ľuďom, ktorí snívajú o vlastnom biznise v zahraničí?

Myslíme si, že po administratívnej stránke, rozbehnúť biznis v zahraničí nemôže byť náročnejšie ako na Slovensku. Je veľa krajín, v ktorých sú podmienky podnikania veľmi priaznivé. Ale v každej krajine sa zároveň nájdu aj nejaké nezmyselné byrokratické prekážky. Vo Francúzsku sú najmä veľmi vysoké sociálne dávky a dane, čo neskutočne sťažuje situáciu malým podnikom. V každom prípade, treba sa sústrediť na pozitíva a hľadať cestu, nie prekážky. To je asi najdôležitejšie. Čo by sme však odporučili, je pustiť sa do toho s oporou priateľov a rodiny, niekde, kde máte už aspoň nejakú sieť, a nebyť na to sám. Podnikanie je veľmi náročné, ale zároveň prináša aj veľké zadosťučinenie. Veríme tomu, že každý z nás má v sebe obrovskú silu a keď si nájde niečo, čo ho „rajcuje“, tak dokáže aj hory prenášať.

Ako časte navštevujete domov a čo si myslíte o mladých ľuďoch, ktorí odišli zo Slovenska? Oplatí sa tu ostať pracovať a žiť alebo to radšej skúsiť v zahraničí? Majú mladí so svojím talentom a vedomosťami na Slovensku potenciál?

Domov chodíme v auguste a na Vianoce, keď zavrieme Jeleňa na dva týždne. Finančne tým podnik trpí, ale v Paríži je vtedy uhorková sezóna, takže na chvíľu vypnúť a stráviť čas „doma“ má väčšiu hodnotu. Každý má svoju cestu a sny. My veríme, že Slovensko reprezentujeme dobre v zahraničí a ľudia, ktorí ho spoznajú vďaka nám, si odnášajú veľmi pozitívne skúsenosti. Poznáme množstvo talentovaných a šikovných Slovákov pôsobiacich doma, ktorí sú presvedčení, že práve tam majú tie správne príležitosti tvoriť, prispieť, mať rodinu. Negatívny, zatrpknutý a závistlivý človek bude vidieť vždy len problémy a prekážky kdekoľvek bude, či na Slovensku, v Paríži, či na Tahiti.

Vrátili by ste sa ešte žiť na Slovensko alebo vám vyhovuje život vo Francúzsku?

Kto vie, kde nás život zavedie (úsmev). Keďže sme obe vyrástli na Slovensku a odišli až počas vysokej školy, vždy sa budeme cítiť Slovenkami. Naše spomienky z detstva, prostredie a hodnoty, ktoré nás poznačili, sú dôležité. Ale naši partneri nie sú Slováci a preto si vytvoríme domov tam, kde to bude vyhovovať obom po pracovnej či jazykovej stránke. Nemyslíme si, že hranice sú dôležité. Vďaka životu vo viacerých krajinách a kontinentoch máme blízkych priateľov z rôznych kútov sveta, rôznych kultúr a náboženstiev a vidíme viac vecí, ktoré nás spájajú než rozdeľujú.

Aké najväčšie rozdiely vidíte medzi Slovenskom a Francúzskom a čím by sa naša krajina mohla inšpirovať?

Možno jednou z vecí je hodnota, ktorú prikladajú remeselnej, malej výrobe a kvalite. Pekárne, syrárne, zelovoc, trhy majú stále nezastupiteľnú úlohu a namiesto „brázdenia“ obchodných domov a reťazcov s industriálnou výrobou, idú ľudia v nedeľu na trh, stretnú sa s rodinou, vezmú partnera do reštaurácie či idú s deťmi do parku. Obchody sú zavreté a nikomu nechýbajú.

Ešte na margo dávnejších útokov a bezpečnostnej situácie - nebojíte sa žiť v Paríži? Pociťujete úbytok turistov?

Je to veľké nešťastie a tragédia pre rodiny mŕtvych aj Francúzsko. Je však ešte stále nebezpečnejšie šoférovať auto, než ísť po ulici v Paríži. Veď nemôžeme žiť v strachu z vecí, ktoré aj tak neovplyvníme. Útoky pred rokom mali dopad na našu kaviareň aj celkové množstvo turistov v Paríži. Teraz je všade oveľa väčšia bezpečnostná stráž a kontrola. Situácia je už celkom v normále a ľudia si zvykajú na „nový“ život, kde treba často otvárať tašku pri vstupe do väčších verejných miest.