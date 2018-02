TASR

Fiat Chrysler plánuje skončiť s dieselovými motormi

Dôvodom je prudký pokles dopytu po týchto autách a zároveň rastúce náklady v reakcii na škandál spojený s podvodmi pri emisných testoch.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 26. februára (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ukončí do štyroch rokov používanie naftových motorov vo svojich vozidlách. Dôvodom je prudký pokles dopytu po týchto autách a zároveň rastúce náklady v reakcii na škandál spojený s podvodmi pri emisných testoch.

Nová 4-ročná stratégia, ktorú taliansko-americká automobilka predstaví 1. júna, počíta s ukončením používania naftových motorov v autách všetkých značiek firmy, uviedol britský denník The Financial Times, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so stratégiou. FCA okrem rovnomenných značiek Fiat a Chrysler vlastní aj značky Jeep, Ram, Dodge, Maserati a Alfa Romeo.

FCA je ďalšou z veľkých automobiliek, ktoré sa rozhodli skončiť s dieselovými motormi v nových vozidlách. Toyota pre The Financial Times ešte minulý rok uviedla, že pravdepodobne už neuvedie na trh ďalší model s dieselovým motorom a minulý týždeň sa podobne vyjadrila aj firma Porsche.

V minulosti dieselový pohon na trhu dominoval, po škandále Volkswagenu v septembri 2015 však jeho podiel začal klesať. V dôsledku škandálu totiž vzrástla aj politická opozícia a niektoré mestá prišli s plánmi úplného zákazu týchto áut na svojom území. Podľa údajov spoločnosti Jato Dynamics sa v Európe predaj dieselových áut znížil minulý rok o 8 % a ich podiel na trhu klesol na 43,8 %.

Okrem klesajúceho záujmu sa v dôsledku prísnejších emisných noriem zároveň zvyšujú náklady. Automobilový priemysel odhaduje, že náklady na vývoj naftových motorov, aby splnili nové emisné normy v Európe, budú o 20 % vyššie než v minulosti. A zvýšené náklady sa presunú na zákazníkov. Na druhej strane, náklady na výrobu elektromobilov v poslednom období klesajú.