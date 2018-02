TASR

Hrdinky ZOH v Pjongčangu: Unikátna Ledecká i fenomenálna Björgenová

Zápis do histórie v podobe triumfov v dvoch takých odlišných športoch, ako sú alpské lyžovanie a snoubording, urobil z Ledeckej podľa svetových médií vôbec najväčšiu postavu XXIII. ZOH.

Česká snoubordistka Ester Ledecká. — Foto: TASR

Pjongčang 26. februára (TASR) - Až sa bude po mnohých rokoch spomínať na ZOH v Pjongčangu, určite sa každému vybaví meno Ester Ledecká. Zápis do histórie v podobe triumfov v dvoch takých odlišných športoch, ako sú alpské lyžovanie a snoubording, z nej podľa svetových médií urobil vôbec najväčšiu postavu XXIII. zimných olympijských hier.

Najmä víťazstvo českej reprezentantky v superobrovskom slalome vyvolalo vo športovom svete skutočný šok. A zjazdárske špecialistky prinútilo pýtať sa, čo robia zle, keď ich zdolala iba 22-ročná snoubordistka, ktorá má za sebou len niekoľko veľkých súťaží na lyžiach. Triumf v paralelnom "obráku" na jej materskej doske už bol pomerne očakávanou záležitosťou. Ledecká sa ale musela pred súťažou "prenastaviť". "Nebolo vôbec jednoduché vymeniť lyže za snoubord. Musela som poriadne potrénovať a som rada, že to takto úžasne vyšlo," povedala pre portál idnes.cz dvojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu, ktorá sa chce aj naďalej venovať dvojkombinácii super-G a snoubording.

Dá sa povedať, že Ledecká svojím unikátnym zápisom ešte zatienila medailovo najúspešnejšiu športovkyňu hier Marit Björgenovú. Fenomenálna nórska bežkyňa na lyžiach pritom v Pjongčangu predviedla v plnej miere svoj hviezdny lesk. Vybojovala päť cenných kovov - dve zlaté, jednu striebornú a dve bronzové medaily. Celkovo svoju olympijskú zbierku rozšírila na 15 medailí (8-4-3) a stala sa najúspešnejšou športovkyňou v histórii zimných olympiád. V záverečnej súťaži ZOH, na 30 km klasicky s hromadným štartom, si dobehla po svoje rekordné ôsme olympijské zlato, čím sa vyrovnala krajanovi biatlonistovi Ole Einarovi Björndalenovi. Oproti nemu má však v zbierke o dva olympijské bronzy viac.

Celkovo sa pre Nórov skončili hry obrovským úspechom. Reprezentanti krajiny iba s 5 miliónmi obyvateľov získali v Pjongčangu 39 medailí, z toho 14 zlatých. Zbierali ich v obrovskom spektre od klasického a alpského lyžovania cez biatlon a rýchlokorčuľovanie až po curling a slopestyle v akrobatickom lyžovaní. Zažiarili bežci na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo (3xzlato), Martin Johnsrud Sundby a Simen Hegstad Krüger, ktorí dali dokopy sedem zlatých a dve strieborné medaily. Nóri tak od ZOH v Turíne 2006, kde mali iba dvoch olympijských šampiónov, urobili obrovský krok.

Výraznou postavou Hier bol aj francúzsky biatlonista Martin Fourcade, ktorý sa v Pjongčangu ovenčil tromi zlatými medailami. Štyri cenné kovy získali v bežeckom lyžovaní Švédky Charlotte Kallová (1-3-0), Stina Nilssonová (1-2-1) a Alexander Bolšunov z tímu Olympijských športovcov z Ruska (0-3-1).

Práve Rusi ale zaznamenali ústup z pozícií, tak trochu očakávaný, keďže im pre dopingovú aféru chýbala väčšina slávnych mien. Navyše nemohli v Pjongčangu štartovať pod národnou vlajkou. Mali iba dvoch víťazov - pätnásťročnú krasokorčuliarku Alinu Zagitovovú a hokejovú zbornú. OŠR v mužskom hokejovom turnaji splnili rolu najväčšieho favorita, hoci začali nečakanou prehrou so Slovenskom (2:3) a vo finále s Nemeckom ich delila necelá minúta od zisku "iba" strieborných medailí. Dvaja dopingoví hriešnici z ruskej výpravy - curler Alexander Krušelnickij a bobistka Nadežda Sergejevová - sa proti pravidlám previnili aj v Pjongčangu.

ZOH 2018 mali ale aj ďalších hrdinov, i keď tým sa na krku nehompáľali medaily. Pre Pitu Taufatofuu, taekwondistu z tichomorského ostrova Tonga, bolo úspechom už dokončiť svoju súťaž. Taufatofua, ktorý sa rozhodol dostať po letnej aj na zimnú olympiádu, s vypätím všetkých síl úspešne dokončil preteky na 15 km v behu na lyžiach. Celých 15 kilometrov si ale hovoril, aké je to ťažké a pýtal sa sám seba, do čoho sa to vlastne pustil. Veď tréningom na bežkách strávil dovtedy iba 12 týždňov života. "Môj prvý kontakt s lyžami bol úplne rovnaký ako ten posledný. Skrátka to bolelo. Bolelo to každú sekundu. Chcel som vzdať svoje preteky, ale nikdy som to neurobil. Bola to pre mňa obrovská česť tu štartovať a byť olympionikom," vyznal sa Taufatofua.

Juhokórejčania využili výhodu domáceho prostredia a 17 medailí je pre nich najlepším výsledkom v olympijských dejinách. Efekt usporiadateľskej krajiny zafungoval aj tentoraz. Až čas však ukáže, ako využije úspešnú organizáciu ZOH v ekonomický úspech v podobe zvýšeného záujmu zahraničných turistov a investorov. Politológovia sa domnievajú, že by Hry mohli mať priaznivý vplyv aj na uvoľnenie napätia medzi obidvoma krajinami na Kórejskom polostrove, i keď od návštevy severokórskej delegácie a spoločného tímu hokejistiek vedie ku skutočne priateľským vzťahom ešte dlhá cesta.