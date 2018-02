TASR

Pavol Hammel a Prúdy pripravujú koncertné turné Best Of Tour 2018

Pavol Hammel, archívna snímka. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 26. februára (TASR) – Legendárna slovenská skupina Prúdy oslávi tento rok dve významné výročia. Prvým bude 50 rokov od vydania debutového a dnes už kultového albumu Zvoňte zvonky, druhým 70. narodeniny Pavla Hammela. Obe výročia oslávi kapela na koncertnom turné, ktoré pripravuje na jeseň.

Prúdy The Best Of Tour 2018, nazvané podľa albumu The Best Of, ktorý vydali v decembri minulého roku, začnú 27. septembra koncertom v Trnave. Ďalšími zastávkami budú Banská Štiavnica (29.9.), Spišská Nová Ves (12.11.), Prešov (13.11.), Michalovce (14.11.), Košice (15.11.), Prievidza (19.11.), Banská Bystrica (20.11.), Trenčín (21.11.), Nitra (23.11.), Martin (26.11.), Liptovský Mikuláš (27.11.), Ružomberok (28.11.), Žilina (29.11.), Lučenec (2.12.), Poprad (3.12.) a Bratislava (9.12.).

„Kontakt s publikom pre mňa znamená veľmi veľa, však preto ešte hrám. Ale aj si beriem od publika to, čo im dávam. A keď funguje spätná väzba, tak je to ideálne. Samozrejme to poteší, keď si fanúšikovia spievajú a poznajú aj texty. Mne vždy záležalo na kvalite textov a ich výpovednej hodnote,“ vysvetľuje Pavol Hammel.

Na turné sa predstaví kapela v zostave Pavol Hammel (spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika), Fedor Frešo (basgitara a vokál), Fero Griglák (gitary a vokál), Peter Preložník (klávesové nástroje) a Igor Teo Skovay (bicie a perkusie).

„Hral som aj s mnohými inými kapelami, ale vždy ma nakoniec okolnosti priviedli späť do Prúdov, ktoré sa vlastne nikdy nerozpadli. Čiže je to pre mňa akási istota, kam sa vždy vraciam. Bez kontaktu s publikom by to pravdepodobne nešlo. Je síce pekné nahrávať a vydávať albumy, ale tak akoby robota išla smerom do neznáma. Takto je ihneď vidieť reakciu a viac si nemožno želať,“ uviedol Fedor Frešo.

Prúdy predstavia na turné výberovku The Best Of. Všetky skladby na ňu sa nanovo nahrávali v jednom z najlepších štúdií v strednej Európe, v štúdiu Sono pri Prahe. Na albume nájdu fanúšikovia 12 hitov a jednu novú pieseň s názvom Víno, spev a ženy z autorskej dielne Pavol Hammel, Fero Griglák a Boris Filan. Kapela na turné ani nemusí príliš skúšať, po rokoch spoločného koncertovania sú hudobníci dostatočne zohratí. Pre fanúšikov ponúknu zo seba to najlepšie.

„Prirovnal by som to k špičkovému hokejovému mužstvu, ktoré hrá svoju hru a zaradí sa k nemu hráč-profesionál, okamžite vedia spolu fungovať. My traja - Frešo, Griglák a ja si pamätáme najviac, niektorí 50 rokov a niečo menej. Veď Fero Griglák mal 16 rokov, keď nahral gitarové sóla v Medulienke. Vekový priemer nám 'kazia' dvaja mladší kolegovia Skovay a Preložník, ale aj tí už s nami dosť preskákali. Hrali sme spolu aj na iných projektoch, mimoriadne úspešný a zaujímavý koncert bol s názvom Zelená pošta ešte aj s Marianom Vargom podľa našej rovnomennej platne z roku 1972,“ dodáva Pavol Hammel.

„Voľakedy vyzerali turné ináč ako dnes, koncertov bolo veľa a tak musel človek tráviť dlhý čas mimo domov. A to neustále cestovanie sa dá považovať za negatívum. Dnes sa ide maximálne na pár dní a tak sa už len teším, že na chvíľu vypadnem do sveta. Takisto sa ale teším, keď sa nakoniec domov vrátim,“ poznamenal Fedor Frešo.

Vstupenky The Best Tour sú v predaji v sieti Predpredaj, Ticketportal a v miestnych pokladniach.