TASR

Budova mestského úradu vo Vrábľoch prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Vráble, archívna snímka. — Foto: Paulína

Vráble 26. februára (TASR) – Budova Mestského úradu vo Vrábľoch prechádza v týchto dňoch rozsiahlou rekonštrukciou. Rekonštrukčné práce sú realizované za plného chodu úradu, s čím súvisia zmeny vo fungovaní úradu. Jednotlivé pracoviská sú podľa potreby presťahované do iných priestorov v budove mestského úradu. "Harmonogram je operatívne nastavovaný tak, aby mal realizátor prác k dispozícii priestory potrebné k rekonštrukcii a aby bol súčasne zachovaný plynulý chod úradu," povedal primátor Tibor Tóth. O zmenách sú občania informovaní prostredníctvom oznamov umiestnených pri vstupe do budovy a na webovej stránke mesta. Situácia by sa mala stabilizovať v auguste tohto roka, kedy by podľa zmluvy mala byť rekonštrukcia objektu ukončená.

Rekonštrukcia budovy mestského úradu je jednou z najväčších v súčasnosti realizovaných investičných akcií mesta. Vráble na ňu získali nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, ktorý predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšných 5 % bude tvoriť spolufinancovanie mesta. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je celková výška oprávnených výdavkov projektu 1,223 milióna eur. Táto suma však bude aktualizovaná po verejnom obstarávaní, primátor predpokladá, že bude nižšia.

Rekonštrukcia budovy mestského úradu zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, prístrešky, fotovoltiku, elektroinštalácie, bleskozvod, rekuperáciu, vykurovanie a opravu strechy. Súčasťou projektu je aj inštalácia osobného hydraulického výťahu, ktorý doteraz v budove chýbal. Ten umožní občanom ľahší prístup k jednotlivým pracoviskám v budove, pričom jeho realizácia je krytá rozpočtom mesta schválených na tento rok. Rekonštrukciou budovy mestského úradu plánuje radnica dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti, ale aj vyšší komfort pre občanov.