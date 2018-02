TASR

Dnes o 13:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Futbalisti SR nastúpia v októbri v Štokholme proti Švédom

Najbližšie Slovensko absolvuje medzinárodný turnaj v Thajsku s účasťou domáceho výberu, Gabonu a SAE, žrebovať sa bude v utorok.

Na ilustračnej snímke tím slovenskej futbalovej reprezentácie. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v októbri v Štokholme prípravný zápas so Švédskom. Hrať sa bude v tamojšej Friends aréne s výkopom 20.45 h., informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Najbližšie Slovensko absolvuje medzinárodný turnaj v Thajsku s účasťou domáceho výberu, Gabonu a SAE, žrebovať sa bude v utorok. O septembra budú zverenci trénera Jána Kozáka bojovať v novej súťaži v Lige národov v skupine B1, kde nastúpia proti Čechom a Ukrajincom. V hracom kalendári majú dva voľné termíny, ktoré musia zaplniť priateľskými zápasmi. Už dnes je definitívne jasné, že v tom druhom voľnom termíne, v októbri po súboji Ligy národov, v ktorom doma nastúpi SR proti Čechom (13. októbra o 15.00 h) vybehnú proti Švédsku.

Tím trénera Janne Anderssona si zabezpečil po dvanásťročnej odmlke postup na svetový šampionát 2018 v Rusku. V kvalifikačnej A-skupine si vybojoval v spoločnosti Francúzska, Holandska, Bulharska, Luxemburska a Bieloruska barážovú druhú priečku (pri rovnosti bodov s tretím Holandskom rozhodovalo skóre). V play off zápasoch Švédi senzačne vyradili Taliansko po výsledkoch 1:0 a 0:0. Na MS sa v F-skupine stretnú s Nemeckom, Mexikom a Kórejskou republikou.

"Môžeme byť radi, že sa nám podarilo v jednom z dvoch termínov, v ktorých sme museli doplniť program Ligy národov, zohnať takého súpera, akým je Švédsko aj z hľadiska renkingového postavenia aj z hľadiska herného prejavu. Švédi sú pre nás dobrý súper zvlášť, keď hráme u nich, pretože tam bude určite skvelá futbalová atmosféra. Na tento zápas sa všetci môžeme len tešiť. Pre nás je to určite výhoda, keď budeme po ostrom stretnutí Ligy národov doma s Českom môcť odohrať takýto súboj. Budeme si totiž môcť vyskúšať hráčov, ktorí v dueli s Českom nenastúpia," povedal pre futbalsfz.sk asistent trénera slovenských sokolov Jána Kozáka Štefan Tarkovič.

Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v ére samostatnosti so Švédskom 4 stretnutia, v ktorých zaknihovala dve domáce remízy a dve prehry na ihriskách súpera. Premiérovo sa mužstvá stretli v príprave v máji 1996 v Helsingborgu, kde na gól Martina Dahlina odpovedal v druhom polčase Marián Zeman, no tím trénera Jozefa Jankecha vlastným gólom Zemana v záverečnej päťminútovke prehral 1:2. Slovensko sa so Švédskom stretlo v kvalifikácii o postup na MS 2002 a v októbri 2000 sa zrodila na Tehelnom poli remíza 0:0. V odvete v Štokholme strelecky žiaril Marcus Allbäck, brankára Miroslava Königa prekonal dvakrát a zariadil víťazstvo domácich 2:0. Posledný vzájomný duel videla Žilina. V príprave slovenské mužstvo vedené trénerskou dvojicou Stanislav Griga – Michal Hipp nedokázalo prekonať obranu súpera a zrodila sa opäť bezgólová remíza 0:0.

"Štatistiky osobne veľmi neriešim. My sme si tohto súpera nevolili z pohľadu toho, akú s ním máme štatistiku. Tá hovorí o tom, ako družstvo vyzerá dlhodobo. Tak ako nám, tak aj im sa v poslednom období darí byť na popredných miestach či už FIFA alebo UEFA rebríčka, a preto očakávame vyrovnaný zápas, takže ťažko sa dá povedať či doterajšia štatistika bude mať nejaký vplyv na toto meranie síl. Každý jeden duel sa začína od stavu 0:0 a my tam budeme mať svoje ciele a určite to nebudú ciele, ktoré by mali niečo spoločné so štatistikou. Náš posledný vzájomný zápas so Švédmi bol v Žiline (0:0) a náš tím vtedy viedli Michal Hipp a Stano Griga. Pamätám si ho aj preto, že v tom čase som pôsobil práve pod Dubňom a bol to veľmi vyrovnaný duel a skončil sa remízou 0:0. Musím povedať, že tento súboj priniesol obom tímom tie informácie, ktoré od neho očakávali. Na to slúži príprava, aby si tréneri vyskúšali hráčov, ktorí nie sú takí vyťažení a ide o kvalitného súpera či už z ich alebo našej strany a tým pádom toto meranie síl prinesie veľa podnetných informácií či už o výkonnosti hráčov, družstva, ale aj smerom do budúcnosti," dodal Tarkovič.