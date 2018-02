TASR

Dnes o 11:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatarovi neuznali gól, 200. bod Spurgeona

Šesť sekúnd pred koncom extra času založil Tatar útočnú akciu, na ktorej konci bol Trevor Daley.

Na snímke sa hráč Detroit Red Wings - Trevor Daley teší spolu s Tomášom Tatarom z gólu. — Foto: TASR/AP

New York 26. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu Detroitu na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. Šesť sekúnd pred koncom extra času založil útočnú akciu, na ktorej konci bol Trevor Daley. Pre hostí to bola siedma prehra v sérii.

Tatar sa v zápase zapísal aj do streleckej listiny, ale gól mu neuznali po zhliadnutí videa. Jeho spoluhráč Athanasiou bol totiž v ofsajdovej pozícii. "Vieme, že máme dobrý tím. Ale jednoducho nemáme želané výsledky," povedal Daley.

Edmonton s Andrejom Sekerom triumfoval na ľade Anaheimu 6:5 po nájazdovom rozstrele. Slovenský obranca si pripísal na konto tri mínusky. O zisku dvoch bodov pre Oilers rozhodol Connor McDavid. Dva góly v záverečnej power play domácich zaznamenal Rickard Rakell, celkovo zaznamenal hetrik, ale stačilo to iba na bod. "Vždy je dobré, ak skórujete, ale lepšie by bolo, ak by sme vyhrali," povedal Rakell pre nhl.com.

Boston so Zdenom Chárom prehral na ľade Buffala 1:4. V drese hostí absolvoval premiéru Rick Nash, ktorého Bruins získali výmenou z NY Rangers. Arizona v zostave bez Richarda Pánika prehrala s Vancouverom 1:3. Hokejisti Nashvillu zvíťazili nad St. Louis 4:0. Shutoutom sa blysol fínsky brankár Pekka Rinne. "Predátori" si pripísali štvrtý triumf v rade, ich súper šiestu nepretržitú prehru.

Minnesota zvíťazila nad San Jose 3:2 po predĺžení, duel rozhodol obranca Jared Spurgeon. Bol to jeho 200. bod v profilige.