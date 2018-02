Dobré noviny

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Žena sa ujala 3 detí zomierajúcej susedky. Nikdy by nečakala, ako sa jej táto láskavosť vráti

Mladá žena sa spolu s manželom rozhodla pomôcť susedke, a tak si adoptovali jej deti, hoci žili v skromných pomeroch. Najväčšie prekvapenie ich však čakalo až neskôr a ani vo sne by im nenapadlo, ako im život túto láskavosť oplatí!

Táto rodina zažila najväčšie prekvapenie svojho života. — Foto: reprofoto/YouTube

LAS VEGAS 29. marca - Život niekedy prináša ťažké chvíle, ktoré sa nevyhli ani tejto rodine. Niet však nad to, keď má človek pri sebe ľudí, ktorí mu pomôžu aj vtedy, keď ide naozaj o veľa. Prekvapenie, aké však zažila táto susedka, by nečakala ani vo sne!

Životné rozhodnutie

Matka troch detí Audrey potrebovala zájsť do nemocnice na vyšetrenia, požiadala teda svoju susedku Trishu, aby jej za ten čas deti dala na deti pozor. To však ešte netušila, že jej výsledky budú také zlé. Keď jej lekári diagnostikovali pokročilé štádium rakoviny pažeráka a žalúdka, nevedela, čo robiť. Keďže sa nemala na koho iného obrátiť, odhodlala sa požiadať ochotnú susedku ešte o niečo. Na srdci mala otázku, akú by nebolo jednoduché vysloviť ani pre jednu matku, musela však uvažovať reálne. Preto poprosila Trishu, či by sa mohla ujať jej detí, ak by sama zomrela. Hoci to bolo pre ňu bolestivé, keď Trisha súhlasila, spadol jej kameň zo srdca, že jej deti nezostanú na tomto svete samy.

K piatim deťom pribudli ďalšie tri, takže ich maličký dom odrazu praskal vo švíkoch. Foto: reprofoto/YouTube/Fox5

Jedna veľká rodina

Nebolo to však jednoduché ani pre Trishu. Audrey naozaj onedlho zomrela a ona si adoptovala jej tri deti. Sama však mala spolu s manželom 5 detí, a tak sa z nich zrazu zo dňa na deň stala veľká 10-členná rodina, ktorá sa musela s celou situáciou vyrovnať. Audrey však svojim deťom nemohla vybrať lepšiu náhradnú mamu. Keďže Trisha sama vyrastala v sirotinci, nechcela za nič na svete dopustiť, aby tam skončili aj tieto deti, a tak ich prijala za vlastné. Dočkala sa však ešte väčšieho prekvapenia.

Láskavosť, ktorú urobila pre susedku, sa jaj vďaka ďalšej priateľke mnohonásobne vrátila, čo ju nesmierne dojalo. Foto: reprofoto/YouTube/Fox5

Najväčšie prekvapenie na záver

Keď jedna jej kamarátka videla, akú veľkorysú vec urobila, chcela jej pomôcť. Stála totiž predsa ťažkou úlohou - v ich malom domčeku mala urobiť miesto pre ďalšie tri deti a hoci nepatrili k žiadnym boháčom, museli uživiť osem detí. Oslovila televíziu Fox 5, ktorá mala program, v ktorom sa snažili pomáhať ľuďom, ktorí to potrebovali. Trisha s tým súhlasila, no myslela si, že pôjde iba o drobné úpravy domu. Keď však po návrate domov videla výsledok, od prekvapenia onemela a spolu s ňou aj všetky jej deti!

Ich dom premenili na nepoznanie a boli z toho celí bez seba. Získali tak všetko potrebné na to, aby ich nová rodina mohla fungovať bez problémov, šťastne, a tak, aby jej nič nechýbalo. Dostali dokonca aj auto, aby mohli voziť svoje deti, a poukaz na ročný nákup potravín zadarmo.

Pozrite sa, aké prekvapenie ich čakalo, keď sa jedného dňa vrátili domov. Nikdy by im nenapadlo, že sa im ich láskavosť takto vráti!