TASR

Dnes o 17:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Medzi Prešovom a Košicami začne premávať deväť nových rýchlovlakov

Iniciátorkou zrýchleného vlakového spojenia do Košíc bola prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prešov/Košice 25. februára (TASR) - Na trati Prešov-Košice začnú premávať od 6. marca nové zrýchlené vlaky. Zhruba 40-kilometrovú vzdialenosť medzi dvomi východoslovenskými metropolami absolvujú len s jednou zastávkou v Kysaku. Cestujúci sa tak dostanú vlakom z Prešova do Košíc v dopravných špičkách za rovnaký čas ako autom.

Karol Martinček, člen predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) uviedol, že prepojenie Prešova a Košíc rýchlovlakmi je logické. Prepravný prúd je denne 30.000 až 40.000 cestujúcich. V súčasnosti ľudia preferujú automobily. Dôvodom je, že doteraz tu nefungovala preprava na koľajniciach schopná previezť ľudí v komforte a v krátkom čase. To by sa malo od marca zmeniť. "Na nový grafikon sa nám podarilo so správcom infraštruktúry nasadiť deväť nových expresných vlakov, ktoré spoja Prešov s Košicami. Budú vedieť prepraviť cestujúcich od 29 do 40 minút. Našou snahou je obslúžiť tento región lepšie, efektívnejšie a hlavne v prospech pasažierov," povedal Martinček.

Iniciátorkou zrýchleného vlakového spojenia do Košíc bola prešovská primátorka Andrea Turčanová. "Ide o impulz, ktorý si dáva za cieľ zvýšiť podiel cestovania hromadnou verejnou dopravou medzi Prešovom a Košicami. Cestujúci vo vlakoch sa vyhnú dopravným kolónam a zápcham," povedala Turčanová.

Mesto Prešov na svojej webstránke už zverejnilo nový grafikon. Prvý zrýchlený vlak na trase Prešov – Košice vyrazí v utorok 6. marca ráno o 6.00 h z prešovskej Hlavnej stanice a do Košíc dorazí o 6.29 h. Ďalšie zrýchlené vlaky z Prešova budú odchádzať o 7.09 h, 8.11 h, 14.21 h a 16.17 h. Odchody z Košíc budú mať zrýchlené vlaky o 6.14 h, 15.14 h, 16.14 h a 17.15 h.

Doposiaľ medzi Prešovom a Košicami premávali len osobné vlaky, okrem rýchlika do Bratislavy a rýchlika súkromného prepravcu do Prahy.