Dnes o 17:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Barcelona prekonala klubový rekord, Valverde velebil Messiho

Messi a Suarez kraľujú medzi strelcami, na konte majú 22, resp. 20 presných zásahov.

Futbalista FC Barcelona Luis Suarez sa teší po strelení gólu v 25. kole španielskej La Ligy FC Barcelona - Girona v Barcelone 24. februára 2018. — Foto: TASR/AP

Barcelona 25. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona neprehrali v La Lige už 32 zápasov v rade, čím utvorili nové klubové maximum. Rekordný ligový zápis patrí San Sebastianu, ktorý v sezóne 1979/80 neokúsil v najvyššej španielskej súťaži trpkosť prehry v 38 stretnutiach bez prerušenia.

"Blaugranas" prekonali klubový rekord v sobotňajšom dueli 25. kola, v ktorom si poľahky poradili na domácom štadióne s Gironou 6:1. Hostia sa dostali do vedenia hneď v 3. minúte gólom Cristiana Portuguesa, no krátko na to vyrovnal Luis Suarez. Barcelona od tohto momentu duel ovládla a o svojom víťazstve rozhodla už v prvom polčase, v ktorom strelila súperovi štyri góly. Do prestávky sa ešte raz presadil Suarez a takisto dva góly dal Lionel Messi. Philippe Coutinho skóroval v 66. minúte, keď dal krásnou strelou spoza šestnástky piaty gól svojho mužstva. O desať minút neskôr stanovil konečný výsledok duelu Suarez, ktorý skompletizoval svoj hetrik.

Ďalší veľmi dobrý zápas odohral Messi, ktorého ocenil aj tréner Ernesto Valverde. "Zobral na seba zodpovednosť. Keď si myslíte, že ste už videli všetko, tak on prekvapí zase niečím novým. V jeho podaní vyzerajú aj tie najťažšie veci tak jednoducho," povedal podľa agentúry AP tréner katalánskeho mužstva na adresu 30-ročného Argentínčana.

Barcelona si tak upevnila prvé miesto v ligovej tabuľke so ziskom 55 bodov. Druhé je Atletico Madrid so stratou desiatich bodov, no k dobru má nedeľňajší zápas na pôde FC Sevilla. Messi a Suarez kraľujú medzi strelcami, na konte majú 22, resp. 20 presných zásahov.

Real Madrid vyhral nad Alavesom presvedčivo 4:0 aj napriek absencii Sergia Ramosa, Marcela, Luku Modriča či Toniho Kroosa. "Biely balet" sa strelecky presadil na konci úvodného a na začiatku druhého polčasu, keď skórovali Cristiano Ronaldo a Gareth Bale. Po hodine hry pridal svoj druhý gól Ronaldo a na konečných 4:0 upravil krátko pred koncom stretnutia z jedenástky Karim Benzema. Real tak zostáva aj naďalej na treťom mieste La Ligy s 51 bodmi.

Tréner Zinedine Zidane bol po jednoznačnom triumfe spokojný. "Dali sme štyri góly a žiadny neinkasovali. Získali sme späť sebavedomie a musíme si ho udržať. Som spokojný s výkonom každého jedného hráča," povedal podľa klubového webu 45-ročný Francúz.