Duálne vzdelávanie v Prešovskom kraji ukončia tento rok štyria žiaci

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Prešov 25. februára (TASR) - Prví žiaci, ktorí by mali v tomto školskom roku v Prešovskom kraji ukončiť odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania, študujú na SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove. Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Milan Laca informoval, že sú iba štyria, čo je málo. Študujú v treťom ročníku v žiadaných učebných odboroch murár a inštalatér pre dve firmy.

Pôvodne vstúpilo do duálu 13 žiakov, ale z troch firiem ostali dve a z pôvodného počtu žiakov majú šiestich, z toho štyroch tretiakov a dvoch druhákov. Pre budúci školský rok majú firmu pri Malom Šariši, ktorá ponúka vo svojich priestoroch prípravu žiakom v odbore stolár. Doteraz sa však na tento odbor nikto neprihlásil. Žiaci môžu podávať prihlášky na stredné školy do 10. apríla.

"Systém duálneho vzdelávania sme začali pred necelými tromi rokmi ako prvá škola v kraji. Sprevádzajú ho detské choroby a treba ich liečiť, aby sa nestali chronickými. Pretože sa ukázalo množstvo vecí, ktoré v zákone o odbornom vzdelávaní sú problematické. Sme radi, že sa niektoré začínajú riešiť. Máme aj ďalšie odporúčania, ktoré by sa do nových legislatívnych pravidiel mohli zapracovať," poznamenal Laca. Odobratie normatívu školám, ktoré do systému duálneho vzdelávania vstúpili, bol podľa neho totálnym omylom. Školy chcú veriť, že sa im dotácie vrátia.

Laca uviedol, že aj firmy, hlavne malé a špeciálne v rezorte stavebníctva, ak sa do systému duálneho vzdelávania zapoja, potrebujú od štátu finančné krytie svojich nákladov. Iba úľavy na daniach nestačia. "Keď príde náš prvák do firmy, pri práci urobí aj nejakú škodu. Niečo sa mu nepodarí, čosi zlomí, poškodí, to je logické. Myslíme si, že by aj malé firmy mali dostať pomoc v podobe peňazí," doplnil.

Zástupca riaditeľa si vie predstaviť, že by do duálneho vzdelávania zapojili aj šikovných rómskych žiakov. Problémom sú deti, predovšetkým z osád, ktoré neukončili deviaty ročník. SOŠ technická ich môže prijať do dvojročného učebného odboru stavebná výroba, kde získajú vysvedčenie o záverečnej skúške, nie však výučný list. Legislatíva im umožňuje, aby si počas štúdia dokončili deviaty ročník a následne môžu ísť do trojročného učeného odboru, ktorý skončia s výučným listom. Niekoľko ich žiakov si aj v tomto školskom roku dokončuje deviaty ročník.