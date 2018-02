TASR

Profesor Lukeš o februári 1948: Isté veci sa opakujú

Za stratu demokratickej identity Československa nesú podľa neho veľkú zodpovednosť aj vtedajší demokratickí politici na domácej scéne.

Pohľad na historické zhromaždenie ľudu na Staromestskom námestí 21. februára 1948, na ktorom prehovoril predseda vlády Klement Gottwald. — Foto: Archív TASR

Washington 25. februára (TASR) - Komunizmus sme vtedy podcenili a nepochopili a obávam sa, že v súčasnosti sa niektoré veci opakujú. Pri príležitosti 70. výročia februárového prevratu z roku 1948, ktorý bývalé Československo uvrhol do 40 rokov trvajúcej neslobody a totality, to pre TASR uviedol historik a profesor Igor Lukeš.

"Nedostatočne pochopili, do akej miery bol komunizmus vražednou ideológiou, ideológiou absurdného násilia a ideológiou, ktorá sa udržiavala pri moci len pomocou násilia," povedal Lukeš na adresu vtedajších demokratických politikov.

Lukeš zdôraznil, že sa nemôžeme vyhovárať len na Kremeľ. Víťazstvo komunizmu nebolo len jeho diktátom a nebolo ani predurčenou záležitosťou, nebolo produktom dohody spojencov z konferencií v Teheráne, na Jalte a v Postupime. Za stratu demokratickej identity Československa nesú podľa neho veľkú zodpovednosť aj vtedajší demokratickí politici na domácej scéne, ktorí oslabení hanbou, ktorú utŕžili v Mníchove, a oslepení strachom z Nemecka podcenili zlomyseľnosť svojho komunistického nepriateľa a stalinistickej ríše. Vôbec sa nepokúsili vzdelať voličov o Sovietskom zväze.

"V tých zásadných momentoch povojnovej krízy v rokoch 1945-1947 Česi nie dosť presne chápali, s čím sa pohrávajú. Oni si mysleli, že komunistická strana bude akýmsi nástrojom, ktorý použijú na rozbitie predvojnových štruktúr - agrárnikov a ďalších strán, ktoré považovali za reakčné strany, ktoré nejakým spôsobom zabránili rozkvetu českej myšlienky, českých rúk a tak ďalej," uviedol Lukeš.

K víťazstvu komunizmu podľa Lukeša prispel aj Západ politickými chybami a amaterizmom v takých kľúčových oblastiach ako diplomacia a spravodajské služby. Z tejto nepripravenosti sa síce rýchlo spamätal a poučil, pre Československo to však bolo neskoro.

"Potom sa správanie Spojených štátov dramaticky zmenilo. Američania sa veľmi rýchlo poučili z chýb a len rok po pražskom prevrate vzniká NATO, ktoré v podstate vystavalo mantinel akémukoľvek ďalšiemu rozpínaniu sovietskej moci v Európe. Nezabránilo tomu inde, ale zabránilo tomu v Európe veľmi efektívne až do konca studenej vojny," povedal historik.

Lukeš sa obáva, že v súčasnosti zažívajú Česko i Slovensko isté podobné prvky politického správania. Kým v rokoch 1945-1947 politici neustále hrozili tým, že sa vrátia Nemci a nemecky hovoriaci aristokrati a vezmú si späť pôdu, ktorú i demokratické strany rozdávali Čechom a Slovákom, dnes politici zase hrozia a strašia - tentoraz moslimami, migrantmi, teroristami a homosexuálmi.

"Hrozia tým, že zo Západu prichádzajú rôzne nové -izmy, ktoré nejakým spôsobom ohrozujú českú existenciu. To je nezmysel. Potrebujeme stále viac liberálnej slobody a liberálnej demokracie, pretože len slobodní ľudia sú úspešní v ekonomike. Otroci pracujú, keď majú za chrbtom bič alebo dokonca pištoľ. Ale v 21. storočí národy nezískavajú úspech tým, že kopú jamu v zemi, ale tým, že majú múdre myšlienky. A na tie myšlienky nepotrebujete len masu pracujúcich ľudí, na to potrebujete slobodných ľudí, ktorí majú pocit, že sa môžu v živote kreatívne vyvíjať. Na to je potrebná sloboda, sloboda pre všetkých ľudí," povedal Lukeš.

Igor Lukeš vyštudoval filozofiu a históriu na Karlovej univerzite a pôsobí ako profesor histórie a medzinárodných vzťahov na Bostonskej univerzite so zameraním na históriu a politiku strednej a východnej Európy a súčasného Ruska. Je autorom viacerých kníh a prispieva do českých médií.