NHL: Jurčo si otvoril strelecký účet, Halák s prehrou

Víťazný návrat do zostavy Edmontonu po zranení tváre zaznamenal slovenský obranca Andrej Sekera, Oilers vyhrali na ľade Los Angeles Kings 4:3.

Hokejista Columbusu Blue Jackets Ryan Murray (vľavo) a hráč Chicaga Blackhawks Tomáš Jurčo v zápase zámorskej hokejovej NHL v Columbuse 24. februára 2018. — Foto: TASR/AP

New York 25. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo sa síce gólovo presadil v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu, jeho Chicago však prehralo na ľade Columbusu 2:3. Dvadsaťpäťročný Jurčo si v tejto sezóne otvoril strelecký účet v jeho dvanástom súboji za Blackhawks.

Jurčov moment prišiel v polovici zápasu, keď po prihrávke Patricka Kanea perfektnou strelou švihom spomedzi kruhov trafil priestor na lapačkou Sergeja Bobrovského a dostal Chicago do vedenia 2:1. Pre Jurča to bol 17. gól v NHL, ale premiérový v drese Blackhawks. Columbus však ešte v druhej tretine vyrovnal a v 52. minúte rozhodol najlepší strelec tímu Josh Anderson, ktorý pre pokles formy nastúpil až vo štvrtej formácii. Chicago dvakrát viedlo, ale nezaznamenalo tretie víťazstvo za sebou. Šanca na play off sa tak "jastrabom" vzdaľuje, momentálne strácajú na postup 11 bodov. "Boli sme na koni, viedli 2:1 a takéto zápasy treba doviesť do úspešného konca. V tejto sezóne sa nám to však nedarí," povedal pre zámorské médiá Patrick Kane. Jurčo bol na ľade 14 minút a 23 sekúnd a okrem gólu si pripísal dve strely.

Detroit v zostave s útočníkom Tomášom Tatarom doma zdolal Carolinu 3:1. Tatar nebodoval, na ľade bol 15:36 minúty, dvakrát vystrelil a dve minúty si odsedel na trestnej lavici. Víťazný gól strelil kapitán Red Wings Henrik Zetterberg. Bol to jeho 335. zásah v kariére NHL, čím sa vyrovnal na piatom mieste histórie Red Wings Tedovi Lindsayovi. Viac gólov za Detroit už strelili len Gordie Howe, Steve Yzerman, Alex Delvecchio a Sergej Fiodorov. "Celkom solídny menoslov," zavtipkoval Zetterberg, ktorý strelil svoj jubilejný 100. gól v presilovke. Carolina prehrala piaty zápas za sebou.

Nedarilo sa Bostonu s kapitánom Zdenom Chárom, ktorý prehral na ľade Toronta 3:4. O víťazstve Maple Leafs rozhodol 83 sekúnd pred koncom tretej tretiny obranca Ron Hainsey. Toronto natiahlo víťaznú sériu na domácom ľade už na deväť zápasov, čím vyrovnalo klubový rekord. Predtým sa im to podarilo v rokoch 1953 a 2007. Toronto sa vďaka víťazstvu dostalo o bod pred Boston na druhé miesto Atlantickej divízie. V drese "javorových listov" chýbal pre zranenie ramena hviezdny útočník Auston Matthews. "Vedeli sme, akú rolu má v tíme, preto sme sa zomkli a zabojovali," narážal na absenciu Matthewsa útočník Mitchell Marner, ktorý sa blysol bilanciou 1+3. Dva góly dal Nazem Kadri. Chára bol na ľade 23 minút a 16 sekúnd, zaznamenal mínusku, strelu a dve trestné minúty.

Zápas New Jersey - New York Islanders začal s meškaním, keďže pred úvodným buly slávnostne vyvesili pod strechu haly Prudential Center v Newarku dres českého útočníka Patrika Eliáša s číslom 26. Hostia v bránke s Jaroslavom Halákom ešte po dvoch tretinách viedli 1:0. "Diabli" ale v tretej tretine výsledok otočili a zvíťazili 2:1. Halák kryl 31 striel domácich a zaznamenal takmer 94-percentnú úspešnosť zákrokov. Dvoma gólmi rozhodol súboj Kyle Palmieri, pri oboch mu asistoval Taylor Hall. Ten bodoval už v 14. súboji za sebou (9+9). "Veľké víťazstvo. Bol to zápas ako v play off," povedal pre nhl.com brankár Devils Keith Kinkaid, ktorý zaznamenal 30 zásahov. Debut v drese "diablov" absolvoval krídelník Michael Grabner, ktorého tím získal výmenou z New Yorku Rangers.

Arizona doma zvíťazila nad Anaheimom 2:0, v jej drese sa nepredstavil slovenský útočník Richard Pánik, ktorý chýbal pre zranenie dolnej časti tela. Coyotes vyhrali šiesty z posledných ôsmich duelov, čisté konto zaznamenal Antti Raanta, ktorý kryl 26 striel. Fín vychytal druhú nulu v posledných troch zápasoch.

Víťazný návrat do zostavy Edmontonu po zranení tváre zaznamenal slovenský obranca Andrej Sekera, Oilers vyhrali na ľade Los Angeles Kings 4:3. Sekera bol na ľade 15 minút a 29 sekúnd, zaznamenal mínusový bod, jednu strelu a dve trestné minúty. Tridsaťjedenročný zadák po májovej operácii kolena vynechal úvod tejto sezóny a do súťažného kolotoča sa vrátil tesne pred Vianocami. V prebiehajúcom ročníku stihol odohrať za Oilers 19 zápasov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu. V drese Kings nastúpil prvýkrát od 18. októbra útočník Jeff Carter, ktorý po operácii nohy vynechal 55 zápasov.

Florida doma zdolala úradujúceho šampióna z Pittsburghu 6:5 najmä vďaka hetriku ruského útočníka Jevgenija Dadonova. Ten skompletizoval svoj prvý trojgólový zápas v NHL necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny, keď zaznamenal víťazný zásah a rozhodol o deviatom triumfe Panthers v posledných dvanástich dueloch. "Je to elitný strelec. Dával veľa gólov v Rusku a bola otázka času, kedy mu to začne padať v NHL," povedal na Dadonovovu adresu Aleksander Barkov, ktorý mu prihral na všetky tri góly.

Slovenský útočník Ottawy Marián Gáborík zaznamenal v zápase proti Philadelphii štyri strely, ale do štatistík sa nezapísal a jeho Senators prehrali 3:5. Flyers uspeli v piatom zápase za sebou. Dallas doma padol s Winnipegom 3:5, v zostave Jets opäť absentoval slovenský útočník Marko Daňo. Stars skolabovali v druhej tretine, keď dostali päť gólov, dva z nich strelil 19-ročný fínsky útočník Patrik Laine.

Najlepší strelec NHL Alexander Ovečkin strelil dva góly do siete Buffala a Washington vyhral 5:1. Ruský kapitán Capitals má na konte už 38 gólov, celkovo v kariére 596 a je blízko k tomu, aby sa stal 20. hráčom histórie NHL, ktorý dosiahne métu 600. Ovečkin nastúpil na 983. zápas za Washington, čím vyrovnal klubový rekord Calleho Johanssona. Tampa Bay vyhrala v Montreale 4:3 po nájazdoch a vrátila sa na čelo celej NHL.