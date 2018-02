TASR

Dnes o 13:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Siekel vníma medaily ako symbol

Z 56 slovenských športovcov sa 26 umiestnilo v prvej polovici a šestnásť v prvej tretine.

Na snímke prezident SOV Anton Siekel na záverečnej tlačovej konferencii počas XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, 25. februára 2018. — Foto: TASR - Michal Svítok

Pjongčang 25. februára (TASR) - Zimné olympijské hry v Pjongčangu dopadli nad očakávania prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) Antona Siekela. To však neznamená, že neexistujú rezervy, s blížiacim sa koncom kariéry Anastasie Kuzminovej bude potrebné hľadať aj nové biatlonové generácie.

A nielen biatlonové, preto sa práca SOV Pjongčangom skôr začína, ako končí. "Budeme venovať nasledujúce dni a týždne tomu, aby sme vyhodnotili vystúpenia našej výpravy. Prvé hodnotenie však musí byť, že výsledky sú nad naše očakávania. Sme hrdí na to, čo dokázala Anastasia Kuzminová. Je reprezentant, ktorý ide príkladom všetkým ostatným, nielen výsledkami, ale aj jej príbehom. Bude na nás, aby sme s chladnou hlavou vyhodnotili, prečo so spokojnosťou neodchádzajú všetci," zdôraznil Siekel na záverečnej tlačovej konferencii výpravy v dejisku ZOH.

Podstatnú úlohu podľa neho zohrali ambasádori výpravy, bývalého biatlonistu Pavla Hurajta vystriedala niekdajšia hokejová brankárka Zuzana Tomčíková: "Som veľmi rád, že sa nám podarilo naplniť túto ideu. Za ich pomoci sme utvorili kolektívneho ducha, bolo to vidno aj na športoviskách. Je dôležité, že ZOH neboli iba o individualizme."

Slovensko získalo v Kórejskej republike jednu zlatú a dve strieborné medaily zásluhou jedinej reprezentantky. Individualizmus a medaily jednotlivcov však nie sú podľa Siekela jediný návod do budúcnosti: "Medaily sú symbol, bolo by plytké zameriavať sa iba na ne. Je dôležité, aby sme správne komunikovali úspech aj neúspech, musíme k športu inšpirovať mladých. Končí sa éra podporovania športovcov rodinami, pokiaľ sa to nezmení, už nebudeme prichádzať s medailami. Úspech musíme pretaviť, aby sa spoločnosť dozvedela, čo za ním stojí."

Z 56 slovenských športovcov sa 26 umiestnilo v prvej polovici a šestnásť v prvej tretine. Vedúci výpravy Roman Buček konštatoval, že tieto výsledky sú porovnateľné s predchádzajúcimi ZOH: "Nevyslali sme však len profesionálnych športovcov, viacerí boli na amatérskej úrovni. Chcem, aby sa stalo signálom, že sa naďalej oplatí venovať aj ostatným odvetviam, napríklad behu na lyžiach a ďalším. Náš vekový priemer bol 30 rokov, ale aj nováčikovia bojovali statočne a sú prísľub do budúcnosti."

Výprava utrpela v Pjongčangu jedno vážne zranenie, keď si lyžiarka Barbara Kantorová roztrhla dva väzy v kolene. Okrem toho sa patálie Slovákom vyhýbali, hoci v dejisku spočiatku vyčíňal norovírus a ani poveternostné podmienky nepomáhali zdraviu účastníkov. "Ochorela akurát biatlonistka Paulína Fialková na začiatku, ináč bol zdravotný stav na dobrej úrovni," dodal Buček.