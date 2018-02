Ruskí hokejisti získali zlaté medaily, Nemecko porazili v predĺžení

Pjongčang 25. februára (TASR) - Hokejisti výberu Olympijských športovcov z Ruska získali na ZOH v Pjongčangu zlaté medaily. Zverenci trénera

Olega Znaroka zvíťazili v nedeľňajšom finále v Hokejovom centre v Kangnungu nad Nemeckom 4:3 po predĺžení.

Výber OŠR prehral na turnaji iba raz, keď podľahol vo svojom úvodnom zápase Slovensku 2:3, následne už iba víťazil. Brankár Vasilij Košečkin si v dvoch dueloch udržal čisté konto, najskôr v skupine proti USA (4:0) a potom aj v semifinále proti Česku (3:0). Favorit finálového duelu viedol vďaka gólu Vjačeslava Vojnova zo záveru prvej tretiny, Nemci však v druhej vyrovnali. V tretej sa ako prví ujali vedenia opäť Rusi, no Nemci nielenže vyrovnali, ale Jonas Müller v 57. minúte otočil skóre. Zbornú zachránil Nikita Gusev, ktorý svojím druhým gólom v zápase 56 sekúnd pred koncom riadneho času vyrovnal na 3:3 a poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe OŠR v 70. minúte Kirill Kaprizov. Po zápase si útočník OŠR Iľja Kovaľčuk prebral cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja.

Pre hokejistov z Ruska je to prvá medaila zo zimnej olympiády po 16 rokoch, naposledy sa tešili z bronzu v Salt Lake City v roku 2002. Získali prvé olympijské zlato od ZOH 1992 v Albertville, kde rovnako ako teraz vystupovali pod olympijskou vlajkou, vtedy sa predstavili ako zjednotený tím bývalých krajín ZSSR. Hráči zbornej vybojovali celkovo deviaty olympijský titul, sedem získali ešte za čias Sovietskeho zväzu.

Pavel Dacjuk sa ziskom zlatej medaily na ZOH v Pjongčangu zaradil do zoznamu hokejistov, ktorí získali tzv. Zlatú trojkorunu. Tá označuje zisk troch najdôležitejších kolektívnych trofejí v ľadovom hokeji - olympijského zlata, titulu majstra sveta a triumfu v Stanleyho pohári. V NHL zdvihol Dacjuk pohár nad hlavu v rokoch 2002 a 2008 a zlato na MS vybojoval s reprezentáciou Ruska v roku 2012 v Helsinkách. Pred Dacjukom získali trojkorunu siedmi Rusi - Valerij Kamenskij, Alexej Gusarov, Sergej Zubov, Alexander Mogyľnij, Vjačeslav Fetisov, Igor Larionov a Vladimir Malachov.

Prvá tretina sa niesla v znamení mierneho tlaku Rusov, ale zároveň aj nemeckej húževnatej obrany. Favorit mal puk častejšie na hokejkách, ale ťažko sa presadzoval v útočnom pásme, pretože súper jeho hráčov občas aj zdvojoval. Nemci síce hrali presilovku už po pätnástich sekundách hry, ale nič z nej nevyťažili a potom prišli prvé šance výberu OŠR. Najskôr mal Aus den Birken plné ruky práce pri šanci Mozjakina, onedlho netrafil bránku v dobrej pozícii Kovalčuk. V 12. minúte prišiel faul Nemecka a v presilovke mal ďalšiu dobrú možnosť Dacjuk. Košečkin na druhej strane príliš veľa práce nemal, strelecká aktivita po 20 minútach vyznela v prospech jeho spoluhráčov v pomere 12:6. Keď už sa zdalo, že nerozhodný stav vydrží aj do začiatku druhej tretiny, našiel Gusev pred bránkou Vjačeslava Vojnova a ten sekundu pred koncom poslal svoj tím do vedenia.

V druhom dejstve sa obraz hry nezmenil, favorit bol častejšie pri puku i v útočnom pásme, ale ruská prevaha stále nebola výrazná. Nemci bránili veľmi dobre a Aus den Birken ich podržal pri strelách Mozjakina i Kablukova. V polovici zápasu sa po pravej strane predral Felix Schütz, bekhendom poslal puk na bránku a ten prepadol Košečkinovi za chrbát - 1:1. To Nemcov vyburcovalo a hoci sa vzápätí museli brániť v oslabení, ich brankár bol v kľúčových momentoch zápasu pripravený. Naopak, po peknej akcii mohol otočiť skóre Kahun. Po druhej tretine viedli na strely ruskí hokejisti 21:14.

V tretej tretine sa najskôr dostali do prečíslenia Telegin s Kablukovom, strelu prvého z nich Aus den Birken vyrazil ramenom. Košečkin musel na druhej strane zasahovať po strelách zo strednej vzdialenosti, Nemci sa pomaly začali strelecky doťahovať. Zverenci trénera Marca Sturma boli s pribúdajúcim časom čoraz viac odhodlanejší a obetavejší. Individuálna zručnosť Rusov bola zrejmá, ale kolektívny a takticky disciplinovaný výkon Nemcov im robil problémy. V 54. minúte priblížil svojim spoluhráčom olympijské zlato Nikita Gusev, keď z pravej strany prestrelil Aus den Birkena, no nemecký úder prišiel vzápätí. Dominik Kahun využil chybu Rusov a sám pred bránkou poslal puk za Košečkina. Hneď z ďalšieho protiútoku mohol dokonca dokonať obrat Macek, ale ruský gólman jeho strelu vytesnil. Nemci cítili šancu, Rusi boli evidentne zaskočení a necelé štyri minúty pred koncom im senzačné olympijské zlato priblížil Jonas Müller. Tréner Znarok vsadil na jednu kartu, odvolal Košečkina aj napriek tomu, že na trestnej lavici sedel Kalinin a jeho risk vyšiel. Senzáciu odvrátil 55 sekúnd pred koncom vyrovnávajúcim gólom Gusev. V predĺžení mali viac síl Rusi, najskôr zahodil obrovskú šancu Kovalčuk a potom opečiatkoval Dacjuk žrď, ale v 70. minúte pri vylúčení Reimera rozhodol Kirill Kaprizov.

Hlasy po zápase /zdroj: championat.ru/:

Iľja Kovaľčuk, útočník OŠR a MVP turnaja: "Je to veľmi drahá medaila, ktorú venujem otcovi do neba. Bol to jeho sen. Ukázalo sa, že to bol náročný turnaj. Náš tréner dal dokopy správny tím, mnohí hráči takýto turnaj hrali po prvý raz. Bolo dôležité, že sme našli sily na vyrovnanie."

Pavel Dacjuk, útočník OŠR: "Víťazstvom na olympiáde som si splnil svoj posledný sen."

Vjačeslav Vojnov, obranca OŠR: "Táto medaila je rovnako cenná, ako keby na turnaji hrali hráči z NHL. Možno to bolo trochu iné, ale emócie sú rovnaké."

Kirill Kaprizov, útočník OŠR a autor "zlatého" gólu: "Som veľmi rád, že Iľja Kovalčuk a Pavel Dacjuk získali olympijské zlato. Môžem hrať na ľade kdekoľvek, Pavel ma naučil veľa vecí."

Marco Sturm, tréner Nemecka: "Všetci sme si mysleli, že budeme sledovať finále olympijského turnaja doma z gauča. Ale my sme boli tu. Chlapci privezú domov striebro a mali by byť veľmi hrdí."

Moritz Müller, obranca Nemecka: "Boli sme kúsok od víťazstva, teraz sme smutní a bolí to. Ale my sme sem neprišli ako favorit a to čo sme urobili, je malý zázrak."

David Wolf, hráč Nemecka: "Pred turnajom sme si hovorili, že by bolo dobré uspieť. Ale že získame striebro? Tomu by sme neuverili. Teraz sa môžeme vrátiť domov hrdí."