Nemecký bobista Friedrich má dve zlaté: Soči je minulosť, som pyšný

Prvýkrát v histórii ZOH sa stalo, že jedna krajina vyhrala všetky tri zlaté medaily v bobových súťažiach.

Nemeckí reprezentanti Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp a Thorsten Margis sa tešia po zisku zlatých medailí v súťaži štvorbobov na ZOH 2018 v Pjongčangu 25. februára 2018.

Pjongčang 25. februára (TASR) - Nemeckí reprezentanti Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp a Thorsten Margis získali na ZOH 2018 v Pjongčangu zlaté medaily v súťaži štvorbobov. Striebro sa delilo medzi dve krajiny, získali ho domáci reprezentanti Kórejskej republiky a ďalšie nemecké štvorboby pilotované Nicom Waltherom.

V Kĺzavom centre v rezorte Alpensia si v nedeľu Friedrich suverénne ustrážil pozíciu lídra po prvých dvoch jazdách. O vyše pol sekundy zdolal krajanov Nica Walthera, Kevina Kuskeho, Alexandera Rödigera a Erica Frankeho, resp. domáce kvarteto Yunjong Won, Junglin Jun, Youngwoo Seo a Donghyun Kim. Prvýkrát v histórii ZOH sa stalo, že jedna krajina vyhrala všetky tri zlaté medaily v bobových súťažiach. Nemci triumfovali aj v mužských, resp. ženských dvojboboch. Pre Friedricha s Margisom to teda bola v Pjongčangu už druhá zlatá medaila.

Víťazi boli suverénni, ale boj o striebro bol mimoriadne dramatický. Kórejčania ešte po tretej jazde viedli, ale napokon náskok stratili. Zopakovala sa situácia v dvojboboch, keď dve posádky zajazdili úplne rovnaký čas, v tomto prípade víťazi z Nemecka a Kanaďania Justin Kripps, Alexander Kopacz.

Nemci pred štyrmi rokmi v Soči zlyhali, keď prvýkrát za 50 rokov nezískali ani jednu medailu. Reparát im vyšiel dokonale a zopakovali Turín 2006 s troma zlatými. Spolu so sánkami a skeletonom vytvorili so 6 zlatými kovmi nový olympijský rekord a v Pjongčangu ukoristili spolu 11 medailí.

Friedrich sa stal piatym nemeckým pilotom v dejinách, ktorý na jedných ZOH získal zlaté double (dvojboby aj štvorboby). Pred ním to dokázali Andreas Ostler v roku 1952, Meinhard Nehmer v 1976, Wolfgang Hoppe v 1984 a Andre Lange v 2006. "V Soči to bolo veľmi frustrujúce. Ale už sme neurobili podobnú chybu. Chceli sme tu získať medaily a dokázali sme to. Som strašne pyšný na celý nemecký tím," citovala agentúra AP Friedricha.

"Nemôžem uveriť tomu, že máme striebro. O tom som len sníval a teraz je to skutočnosť. Som šťastný, aké sme tu dosiahli výsledky. Strašne veľa sme pracovali, testovali sme dráhu a tvrdo trénovali. A to nakoniec viedlo k úspechu," povedal Won.

"Zvyčajne nie som rád, ak sa musím s niekým o niečo deliť. Ale Kórejčania boli príliš dobrí. Mali štyri perfektné jazdy, takže som nakoniec rád, že sa s nimi delíme o striebro. Sú silní a v tomto prípade je to teda OK," vyjadril sa Walther.