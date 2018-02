TASR

Dán Valgren vyhral 73. ročník Omloop Het Nieuwsblad

Pre dvadsaťšesťročného Dána to bol jeden z najväčších úspechov kariéry.

Dánsky cyklista Michael Valgren, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Meerbeke 24. februára (TASR) - Dánsky cyklista Michael Valgren zvíťazil v sobotňajšom 73. ročníku klasiky Omloop Het Nieuwsblad v Belgicku. Jazdec stajne Astana sa presadil na 196 km dlhej trase z Gentu do Meerbeke, keď mu vyšiel záverečný sóloúnik a do cieľa prišiel v čase 4:50:14 h. Na druhom mieste skončil Poliak Lukasz Wisniowski zo Sky a tretí bol domáci Sep Vanmarcke z tímu EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Obaja zaostali o dvanásť sekúnd.

Pre dvadsaťšesťročného Dána to bol jeden z najväčších úspechov kariéry. "V úniku sme mali troch chalanov z tímu, no museli sme niečo spraviť, pretože tam boli rýchli pretekári. Tak som zaútočil, ostatní sa po sebe asi päť sekúnd obzerali a ja som si zatiaľ spravil náskok. Bolo to nesmierne ťažké, ale som veľmi šťastný," povedal Valgren pre cyclingnews.com.