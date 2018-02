TASR

Včera o 19:08 čítanie na 12 minút 0 zdieľaní V 21. kole Fortuna ligy si výhru pripísali Podbrezová, Slovan i Trnava

Pozrite sa, ako sa darilo vášmu tímu.

Na snímke zľava Boris Sekulič, Aleksandar Čavrič (obaja ŠK Slovan Bratislava) a Jakub Holúbek (MŠK Žilina) počas zápasu 21. kola futbalovej Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 24. februára 2018 v Myjave. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 24. februára (TASR) - Prinášame výsledky 21. kola futbalovej Fortuna ligy.

Železiarne Podbrezová - ViOn Zl. Moravce-Vráble 3:0 (1:0) Góly: 45. Turňa, 77. Njire, 82. Wiezik. Rozhodca Kráľovič, ŽK: Baez, Njire - Urgela, Šašinka, 548 divákov. Zostavy Železiarne Podbrezová: Kuciak - Turňa, Krivák, Bilič, Djordevič - Baez - Bernardina (81. Tereščenko), Njire, Mikuš (71. Sedláček), Leško - Wiezik (89. Lepieš) ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kováč - Kotula, Nikolič, Horník, Chren - Duga, Šašinka - Orávik (79. Cleber), Harba, Ewerton (68. Bartolomeu) - Urgela (73. Rigo) Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Samozrejme, sme veľmi radi, že sme vyhrali. Víťazstvo sa ľahko nerodilo, bol to veľmi náročný zápas proti kvalitnému súperovi, ktorý nám nedaroval ani centimeter ihriska. Prvý gól nám veľmi pomohol, druhý polčas z našej strany bol ešte lepší, kompaktnejší. Tešia ma aj góly a premenené šance, chlapci góly veľmi potrebovali. Bolo veľké pozitívum, že hráči odovzdali všetko pre kolektív a podriadili sa vízii zvládnuť tento zápas." Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Futbal nám ukázal horšiu tvár. Chalanom nemám čo vytýkať, my sme sa veľmi dobre na Podbrezovú pripravili. Bol to zápas o prvom góle, bohužiaľ sme ho dostali v nastavenom čase prvého polčasu z úplne jednoduchej situácie po strate koncentrácie, zlom odkope, strate koncentrácie. V druhom polčase sme sa snažili hrať kombinačne, aj na tom ťažkom teréne. Horší sme herne neboli, súper bol však agresívnejší, predurčovali ho na to postavy fyzicky vyspelých hráčov. My sme neukázali čo vieme, na tomto teréne sme ťažko mohli hrať kombinačný futbal." Matúš Turňa, strelec úvodného gólu Podbrezovej: "Teší nás dôležité víťazstvo, môj gól bol bonusový. Zbehol som si za obranu, Stijepo Njire mi to dobre načasoval, loptu som si dobre prebral a už sa len snažil presne zakončiť. Nechceme nechať vývoj na poslednú chvíľu, povedali sme si, že na jar sa pokúsime vyhrávať, 39 bodov je pre nás cieľ a neustále makáme, aby sme boli stále lepší. Nebola to náhoda, teraz prišlo obdobie, že popri celkom dobrej hre zbierame aj body. Škoda je len, že už sme stratili šancu postúpiť do prvej šestky, teraz si treba hlavne zdvihnúť sebavedomie." Peter Orávik, stredopoliar Zl. Moraviec: "Podľa výsledku to nevyšlo, ale myslím si, že do prvého gólu, čo sme dostali, sme boli vyrovnaným súperom, Podbrezovú sme do ničoho nepustili. Zlomový moment bola 45. minúta, Ewerton zaspal, Turňa mu zabehol za chrbát a strelil gól, to nás asi položilo. Potom sme sa ešte snažili postaviť na nohy, ale vyloženú šancu sme nemali. Domáci boli agresívnejší, vyhrávali súboje, to bolo dôležité."

Domáci sa snažili potvrdiť víťazstvo z predchádzajúceho kola v Prešove, ktoré ich povzbudilo v záchranárskych prácach. Hostia po debakli doma s Trnavou viac-menej rezignovali v snahe umiestniť sa v najlepšej šestke, aj keď predzápasová nádej ešte tlela, a usilovali sa hlavne po potupnej prehre rehabilitovať. V citeľnom mraze sa prvýkrát vážnejšie oprel do lopty v 7. min Mikuš a prinútil Kováča k zákroku.

Na tvrdej pieskom zasypanej tráve sa ťažšie manévrovalo, v 18. min sa aspoň z diaľky Ewerton pokúsil ohroziť bránku, lopta však skončila vysoko nad bránkou. Z mála nádejných kombinácii sa väčšina končila pred oboma šestnástkami a márne sa čakalo aspoň na jednu väčšiu príležitosť. V 35. min Urgelovi chýbalo len málo, aby osamotený pred Kuciakom trafil loptu a otvoril skóre. Menej vydarenú strelu z diaľky, presne do stredu bránky, vyslal v 37. min Bernardina a onedlho nedôrazne po rohu hlavičkoval mimo žrde.

V 45. min sa domáci predsa len dočkali po prekrásnej akcii s načasovanou nahrávkou od Njireho a góle Turňu, ktorý si dokonale zabehol za obranu a technickou strelou prekonal Kováča. Druhý polčas začali aktívne hostia, s pokusom Harbu do bočnej siete. V 55. min hlavička Wiezika skončila len tesne vedľa, o dve minúty neskôr Mikuš prudko vypálil a Kováč mal čo robiť, aby loptu vyrazil. Ešte väčšiu možnosť spálil Wiezik v 60. min, úplne sám pred brankárom Kováčom, ktorý vykúzlil perfektný zákrok.

V 77. Njire po prihrávke od Wiezika a zaseknutí lopty s prehľadom strelil druhý gól 'železiarov'. Hostia na nepriaznivý stav nedokázali odpovedať, navyše v 82. min Wiezik po rýchlom protiútoku pridal tretí gól a domáci mohli zápas s najvyšším víťazstvom v sezóne pokojne dohrať.

AS Trenčín – Tatran Prešov 2:0 (0:0) Góly: 76. van Arnhem, 78. Sleegers, rozhodovali: Glova – Bednár, Jánošík, ŽK: Kačala - Zubairu Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Lawrence, Julien – Ubbink, El Mahdioui, Zubairu (75. van Arnhem) – Gong, Mance (64. Čatakovič), Azango (46. Sleegers) Prešov: Lukáč – Kačala, Luberda, Udeh, Bartek – Keresteš, Dzurík (89. A. Leško), Sedlák, Dupkala (66. Špyrka) – Streňo, Gatarič (78. Hošek) Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: „Vedeli sme, že súper príde defenzívne naladený. Prvý polčas sme boli málo aktívni, nevytvárali sme si gólové šance. Po prestávke sme zvýšili aktivitu a vyšla nám krídelná akcia na 1:0. Hru sme mali pod kontrolou a po brejku sme pridali druhý gól. Potom to bolo z našej strany zbytočne nervózne. Víťazstvo môjho tímu považujem za zaslúžené.“ Anton Mišovec, tréner Prešova: „Na zápas sme boli dobre pripravení. V niektorých situáciách sme sa príliš zameriavali na defenzívu. V druhom polčase sme neustrážili jednu akciu, po ktorej domáci strelili gól a už o dve minúty sme dostali ďalší. Zápas bol pomerne otvorený až do záveru, no v dôležitých chvíľach sme zaváhali."

Trenčania odohrali mimoriadne dôležitý súboj proti Prešovu v mrazivom počasí, ktoré ešte umocnil chladný vietor. Úvodné minúty priniesli hru v strede poľa. Ani jeden kolektív si nedokázal vypracovať čistú šancu. Domáci boli síce o niečo aktívnejší, ale výrazný rozdiel medzi súpermi vidieť nebolo. Až po 15. minúte to bol Trenčín, ktorý sa krídelnými akciami snažil o strelenie úvodného gólu. Udrieť mohlo na opačnej strane. Dupkala vyhral súboj so Šemrincom. Loptu mal však na dlhú nohu a Čögley ju vytečoval na rohový kop. Domáca aktivita stúpala, ale končila pred šestnástkou. V 27. min vyskúšal tvrdou strelou pozornosť Lukáča Ubbink. O minútu prihrávka za obranu našla Gonga, ktorý mieril pod brvno. V 32. min chybovala obrana Prešova. Azango mohol ísť sám na gólmana, no zaváhal a Udeh mu loptu odkopol.

Domáca aktivita pokračovala aj po prestávke. Podobne ako v prvom dejstve končila väčšinou pred pokutovým územím, v ktorom kraľovali Prešovčania. Keď sa už podarilo prepracovať do zakončenia Čögleyovi, včasným zákrokom zasiahol obranca. Aktivita Trenčína vygradovala v 70. min výhodnou palebnou pozíciou pre Zubaira. Ten však z hranice jedenástich metrov poslal iba slabú strelu doprostred brány. Gólový moment napokon priniesla 76. minúta. Van Arnhemovi stačila iba minúta pobytu na ihrisku na to, aby naklonil misky váh na domácu stranu. O dve minúty ponúkol pri brejkovej situácii Gong loptu Sleegersov, ktorý nemal problémy trafiť prázdnu bránu. V závere si už Trenčín dôležité tri body postrážil.

Spartak Trnava - FK Senica 1:0 (0:0) Gól: 90.+ Ofosu. Rozhodovali: Smolák - Mókoš, Barenčík - Valášek, ŽK: Sloboda - Cuadros, Vaščák, Chacón, Zezinho, 3312 divákov Trnava: Vantruba – Kadlec, Tóth, Godál, Janso – Pehlivan (73. Yilmaz), Sloboda – Jirka (46. Ofosu), Vlasko, Čanturišvili (84. Brigant) – Egho Senica: Holec – Brašeň, Práznovský, Lupták - Herrera, Sarpei, Zezinho, Ďungel (75. Richtárech) – Cuadros (75. Suchan) - Vaščák, Chacón (86. Podhorin) Nestor El Mahdioui Maestro, tréner Spartaka: "Som hrdý na to, že mám také charakterné mužstvo, chlapci sú fantastickí, pretože bojujú do poslednej minúty. V nastavenom čase sme vyhrali tretíkrát, čo svedčí aj o našej silnej kondícii. V druhom polčase sme dominovali a nie je to možno len šťastie, ale zrejme máme aj víťaznú mentalitu. Očakával som ťažký zápas, my sme v ňom však robili jednoduché technické chyby, hlavne v prvom polčase. V druhom sme boli lepší, dvakrát sme netrafili prázdnu bránu, v samom závere však prišiel víťazný gól a teší ma, že sme získali tri body." Ton Caanen, tréner Senice: "Od začiatku sme čelili ťažkému protivníkovi a pre nás to bol veľmi ťažký zápas. Môjmu mužstvu musím vysloviť za defenzívnu taktiku veľký kompliment. V ďalších zápasoch však chceme dosiahnuť viac. Víťazstvo Trnavy je zaslúžené, pretože koniec zápasu je až po záverečnom hvizde rozhodcu a my sme gól inkasovali až v záverečných sekundách. Po dvoch jarných kolách musím konštatovať, že sme mali šťastie hrať proti dvom ťažkým súperom doma proti DAC a vonku v Trnave. Vždy to považujem za dobrý začiatok. Mrzí ma, že v záverečných minútach niektorí ľudia prekročili hranicu únosnosti správania sa, čo by sa v športe nemalo stávať."

Seničania začali na pôde lídra odvážne, no po piatich minútach prevzali iniciatívu domáci a začali si vytvárať šance. V 15. minúte kryl hlavičku Egha brankár Holec a vzápätí po rohu Vlaska hlavičkoval vedľa Tóth. Ďalšie akcie domácich skončili na pozornej obrane Seničanov. Hostia pohrozili v 28. minúte, keď strela Sarpeia išla tesne vedľa pravej žrde Vantrobovej brány. Po polhodine hry centroval Vlasko, ale hlavička Egha si nenašla cestu medzi tri žrde. V záverečnej päťminútovke najskôr hosťujúci brankár vyboxoval bombu Kadleca a priamy kop Vlaska v poslednej minúte išiel tesne nad senickú bránu. Uzimení diváci sa tak do polčasu gólu nedočkali.

Do druhého polčasu nastúpili domáci s jednou zmenou a snahou čo najskôr skórovať. Strela Čanturišviliho išla vedľa brány po úniku Egha, o chvíľu tento gruzínsky legionár nezakončil presne a do tretice opäť Čanturišvili krížnou strelou donútil brankára Holeca vyraziť loptu na roh. V 54. minúte Egho po prihrávke striedajúceho Ofosu opečiatkoval horné brvno senickej brány. V 70. minúte zakončoval Vlasko, no lopta išla priamo na brankára Holeca. V 77. minúte po prieniku Ofosu zakončil Egho pätičkou vedľa. Domáci sa ani do 90. minúty nedočkali gólu a zdalo sa, že v západe urazili gólovú šťastenu. Vykúpením pre Spartak bola v nastavenom čase ukážková strela Ofosu, ktorá skončila nezadržateľne v senickej sieti, a ktorá rozhodla o šťastnom, ale zaslúženom víťazstve Trnavy.

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 6:0 (4:0) Góly: 7., 18., 84. Čavrić, 11., 51. Moha, 42. Holman Rozhodovali: Sedlák – Benko, Hrčka, 865 divákov Slovan: Šulla – Rundić, Bozhikov, Bajrić, Sekulić – Rabiu (81. Nono), De Kamps, Holman – Moha, Šporar (83. Vittek), Čavrić (86. Hološko) Žilina: Volešák – Holúbek, Hancko, Kaša, Vallo – Škvarka, Diaz, Káčer (82. Bichakhchyan) – Mihalík (59. Balaj), Mráz, Jánošík (46. Pečovský)

Šláger 21. kola fortunaligy medzi Slovanom Bratislava a Žilinou sa hral na neutrálnej pôde v Myjave, kde vstúpil lepšie do stretnutia "belasí". Už v 7. minúte sa zrodila prvá gólová situácia. Strela Mohu ešte žilinská obrana zblokovala ale k lopte sa dostal Čavrić a poslal ju do siete – 1:0. O dve minúty si úspešný zákrok pripísal pri strele Holamana Volešák. Výborný vstup do duelu potvrdili „belasí“ v 11. minúte Holman prihral Mohovi, ktorý sa dostal cez stred poľa do zakončenia a prestrelil brankára hostí – 2:0. Hráči z hlavného mesta boli aj naďalej pri chuti a po individuálnom prieniku Čavrića to bolo v 18. minúte už 3:0. V nasledujúcich minútach sa hra trochu upokojila, nebezpečný bol v závere prvého polčasu naďalej iba Slovan. V 36. a 38. minúte zasahoval pri strelách Holmana Volešák. Tri minúty pred koncom prvého dejstva poslal Rabiu loptu na Holmana, ktorý ju z pravej strany zakrútil presne k žrdi – 4:0.

Po zmene strán ako prvý zakončoval Sekulić, mieril nad bránu. V 51. minúte už videli prítomní diváci po narážačke so Šporarom druhý presný zásah Mohu – 5:0. Ten istý hráč mohol po slalome zavŕšiť v 55. minúte hetrik, jeden z brániacich hráčov súpera však odkopol loptu pred bránkovou čiarou do bezpečia. Šokovaní Žilinčania sa dlho ani v druhom polčase nevedeli presadiť. V 64. minúte priťukol hlavou Holman loptu Čavrićovi, ktorý vystrelil tesne mimo brány. Na opačnej strane ihriska mohol skórovať striedajúci Balaj v 79. minúte, ale reflexívnym zákrokom sa prezentoval Šulla. Gólovým hodom ešte ale nebol koniec, v 84. minúte predviedli Bratislavčania rýchly protiútok a Čavrić zavŕšil svoj hetrik – 6:0.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0) Góly: 65. Divković, 90. Herc. Rozhodovali: Marhefka – Bobko, Štrbo, 4946 divákov FC DAC: Koštrna, Huk, Šatka, Záhumenský (59., Vida) – Kalmár, Ljubičić, Simon – Černák (68. Čmelík), Divković (77. Herc), Davis Michalovce: Kira – Kolesár (46., Jankauskas), Kavka, Carillo, Šimčák – Bednár – Koscelník, Danko, Žofčák (74. Kolesár), Regáli – Sulley (77., Kurminowski) Marco Rossi, tréner DAC-u: "Nebol to dnes ľahký zápas, bodový rozdiel z tabuľky sme dnes nevideli. Nerobili sme to, čo sme si pred zápasom povedali. Chýbal nám aj najlepší strelec Erik Pačinda. V prvom polčase sme robili zlé rozhodnutia, napriek tomu sme mali niekoľko šancí. Hosťom sme umožnili vytvoriť šancu Sulleyom, ale Macej chytal výborne. Aj v druhom polčase sme mali problémy, ale nakoniec sme dali dva góly a nepremenili sme penaltu. Zaslúžene sme zvíťazili. Nebol to náš najkrajší zápas, ale vyhrali sme." Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Nám sa odchádza ťažko, odohrali sme kvalitný zápas. Prvý polčas bol veľmi dobrý, dobre organizovaný. Mali sme čistú šancu vďaka Sulleyovi. V druhom polčase sme dobre pokračovali, ale keď nedáte gól, nemôžete byť úspešní. Po inkasovanom góle sme to viac otvorili, chceli sme vyrovnať. Chlapcom môžeme vyčítať len finálnu fázu. Musíme popracovať na koncovke. Súperovi gratulujem k víťazstvu."

Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol, napriek slnečnému počasiu vládol silný mráz. V 15. minúte po chybe domácej obrany Sulley mohol ísť sám na brankára, ale nájazd Macej výborne kryl. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami. V 36. minúte po prihrávke Simona hrozil strelou Černák, lopta letela tesne nad. V poslednej minúte polčasu to skúšal Kalmár, jeho slabšiu strelu však Kira bezpečne chytil. Hneď na začiatku druhého dejstva sa uvoľnil Divković, vyhral hlavičkový súboj, loptu na bránkovej čiare vykopol obranca hostí. V 53. minúte centrovaná lopta prešla pred bránou DAC-u, následne strela Šimčáka z hranice pokutového územia skončila nad.

V 65. minúte prišiel prvý gól zápasu, po centri Davisa loptu do bránky umiestnil Divković – 1:0. V. 73. minúte pohrozili hostia, po prihrávke Žofčáka a centri Jankauskasa musel zasahovať brankár Macej. V 75. minúte bol v pokutovom území faulovaný Kalmár, nariadenú penaltu kopanú Davisom brankár Kira vyrazil. V 79. minúte to z hranice pokutového územia skúšal technickú strelu Vida, lopta letela tesne vedľa. V 84. minúte sa mohol presadiť Regáli, keď chcel prelobovať vybiehajúceho brankára, ale lopta skončila na hornej sieti. V 88. minúte pohrozil strelou z 16 metrov Kolesár, lopta tesne minula Macejovu bránu. V poslednej minúte zápasu po rýchlej kontre Hercl spečatil víťazstvo domácich.