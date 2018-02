TASR

Včera o 18:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovák si splnil sen. Ako poctu slovenskému remeslu vyrobil drevený elektromobil s ohromujúcim dojazdom

Rýchlosť sa dá nastaviť od 50 až po 120 kilometrov za hodinu.

Drevené trojkolesové auto na elektrický pohon. To je ďalší splnený sen Jána Hančina z Uliča v Sninskom okrese. Odpremiéroval ho v piatok na podujatí Deň remesiel, ktoré každoročne pripravuje Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou. Na snímke pohľad spredu na drevené trojkolesové auto na elektrický pohon. — Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Vranov nad Topľou 23. februára (TASR) – Drevené trojkolesové auto na elektrický pohon. To je ďalší splnený sen Jána Hančina z Uliča v Sninskom okrese. Odpremiéroval ho v piatok na podujatí Deň remesiel, ktoré každoročne pripravuje Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou.

"Je to môj vlastný návrh," uviedol pre TASR vyučený stolár, ktorý celý život pracoval ako šofér. Výroba tohto auta mu trvala približne rok. Má dva pohony, jeden pedálovo-nožný, druhý je elektropohon. Podvozok je kovový, nadstavba drevená. "Sú tu použité väčšinou dostupné materiály," spomenul s tým, že veľa vecí urobil doma svojpomocne. "Akurát to koleso, čo robí elektrický pohon, to je normálne kúpené originál," doplnil. Auto je vyrobené zo šiestich druhov dreva, napr. duba, jaseňa či buka. Sedadlá sú robené na mieru.

Drevené trojkolesové auto na elektrický pohon. To je ďalší splnený sen Jána Hančina z Uliča v Sninskom okrese. Odpremiéroval ho v piatok na podujatí Deň remesiel, ktoré každoročne pripravuje Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou. Na snímke Ján Hančin v trojkolesovom aute na elektrický pohon. Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Rýchlosť sa dá nastaviť od 50 až po 120 kilometrov za hodinu. "Ale my ju nepotrebujeme, my potrebujeme rýchlosť malú a veľký dojazd, ale má to aj rezervu," spomenul. Druhým možným pohonom sú totiž pedále, ktoré sú prepojené. "Obidvaja pedálujú, nikto sa nevezie zadarmo," zasmial sa s tým, že už sa na ňom s kamarátmi povozili. "Bola to len skúška," poznamenal. Dojazd na jedno nabitie je 90 až 110 kilometrov. Značku Ekosport Janh Toms si vymyslel sám, sú v nej zakomponované aj iniciály tých, ktorí mu pri výrobe auta akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

"Nie je to trojkolka na denné jazdenie, pri peknom počasí sa človek prevezie a keď prší, tak zmokneme," zasmial sa. Dážď totiž auto nepoškodí. "Tie preglejky, z ktorých je to urobené, sú vodovzdorné, dokonca letecké a je to nastriekané lakom, ktorý je robený na sladké a slané vody," vysvetlil s tým, že podobné používajú aj na gondoly v Benátkach. "Sú ľudia zvedaví na to, lebo je to také neobvyklé. Je to nastriekané v prírodnej farbe dreva a toto robí svoje," zdôraznil.

Drevené trojkolesové auto na elektrický pohon. To je ďalší splnený sen Jána Hančina z Uliča v Sninskom okrese. Odpremiéroval ho v piatok na podujatí Deň remesiel, ktoré každoročne pripravuje Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou. Na snímke predný pedálovo-nožný pohon. (Foto: TASR - Michaela Zdražilová)

Hančin sa v 80. rokoch popri zamestnaní amatérsky venoval výrobe obytných prívesov a obytných áut. Prvé drevené auto na benzínový pohon sa mu podarilo skonštruovať ešte v roku 2014. Plány má aj do budúcna. "Ešte toto vozidlo treba dotiahnuť do konca a potom uvidíme, čo bude ďalej," uzavrel.